限制超過300個俄官方帳號 Twitter用演算法「制衡」俄國網路長城
Twitter 宣佈，已經限制超過 300 個與俄羅斯政府相關的內容，包括總統普丁的帳號。未來將透過平台演算法「制衡」俄羅斯的網路長城政策，不再輕易讓這些內容廣為曝光。
根據 BBC 報導，近日俄羅斯不僅入侵烏克蘭國土展開熱戰，也開始在境內築起「網路長城」，封鎖 Twitter、臉書等國際網路平台，限制俄羅斯境內民眾上網取得資訊。
Twitter 官方認為，當俄羅斯民眾無法自由上網時，假如繼續讓俄羅斯官方政府透過國際網路平台自由發布貼文、散播官方的立場與論點，恐怕會造成有害的「資訊失衡」（information imbalance）。
於是 Twitter 宣佈，與俄羅斯官方政府有關的 300 多個帳號，包括：官方部門、大使館以及俄羅斯高階官員的帳號等，通通都受到限制，未來平台演算法不再協助曝光這些帳號內容。
之前俄羅斯剛入侵烏克蘭時，上述這些帳號也曾發布假消息，但因為並非由俄羅斯官方媒體發文，因此沒有被 Twitter 的內容審核政策發現；直到上個月，俄軍轟炸烏克蘭婦產科醫院、孕婦倉皇逃生的消息被曝光，但俄羅斯大使館卻在 Twitter 發文說那名孕婦是「化妝逼真的演員」，才讓 Twitter 不得不刪除推文，並開始重視俄羅斯官方相關帳號散佈假消息的現象。
Twitter 表示，該限制規則並不是只針對俄羅斯政府，未來只要有任何國家在戰爭時限制境內民眾自由上網，都適用該規定。
《本文作者Heemie，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》
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