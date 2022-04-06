恐怖電玩角色Huggy Wuggy影片爆紅 畫面驚嚇警籲家長要當心
美國獨立電玩開發商MOB Games去年底推出恐怖生存遊戲Poppy Playtime大受歡迎，連帶讓當中名叫「Huggy Wuggy」、張著血盆大口的絨毛玩偶人氣飆升，YouTube、TikTok等平台還大量出現它的蹤跡。
外媒提醒，高唱「擁抱和殺戮」曲子，要觀眾「屏住呼吸」的Huggy Wuggy，絕對是繼艾莎門（Elsagate，指社群平台裡兒童不宜的影片）、魷魚遊戲之後，家長須避免讓小朋友瀏覽的內容。
Huggy Wuggy是Poppy Playtime裡的反派主角，它在遊戲裡1家廢棄的玩具工廠追逐、殺戮玩家。他是1隻304公分高、外貌像熊、長一口尖牙的藍色玩偶。玩家可透過Steam遊戲平台、iOS和Android載具玩Poppy Playtime。
被玩家稱為「近年最恐怖遊戲」的Poppy Playtime在 Apple App Store年齡分級為適合12歲以上，但是Huggy Wuggy相關影片及二次創作已在YouTube和TikTok等平台瘋傳，年幼孩子很可能在演算法的推播下看到這些不當內容，且因為Huggy Wuggy取了個無害又可愛的名字，影片平台難以依關鍵字過濾不讓小孩看到。
英國警方網路保護官康瑞（Chris Conroy）警告：「許多人製作了關於Huggy Wuggy的歌曲跟影片放到YouTube和TikTok上。內容常冷不防的嚇觀眾一跳，你當然不會希望孩子接觸到這些。」
▪ iPhone狂收「股票報明牌」訊息煩死了！3撇步剷除惡意簡訊
▪ 讚背蓋不沾指紋超好摸 她仍批Samsung Galaxy S22+有4缺點
▪ 智利男孩為了買Switch和1片《曠野之息》 努力拚做這些事
▪ 【專題】iPhone也「折」服？螢幕展開才夠酷 5款摺疊手機一次看
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言