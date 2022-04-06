建立更大話語權！Tesla執行長買下Twitter 9.2%股權 成為最大個人股東

CNBC新聞報導指稱，在一份遞交給美國證券交易委員會的文件中顯示，Tesla執行長Elon Musk近期已經花費28.9億美元購買Twitter股票，持有約9.2%股權，成為Twitter目前最大個人股東。

相較Twitter共同創辦人Jack Dorsey持有股權為2.25%，目前Elon Musk在Twitter服務發展規劃顯然能有更大話語權。

在此之前，曾有網友詢問Elon Musk是否有意建造自有社群平台，而從此次斥資收購股權，成為Twitter最大個人股東，似乎將讓Elon Musk更容易掌握日後在Twitter發言權限，同時繼續以超過8000萬人追蹤規模，成為在Twitter具有十足影響力的用戶之一。

不過，從此次收購Twitter股權，可能也顯示Elon Musk並未計畫像前美國總統川普建造個人社群平台，而是進一步掌握個人經常使用的社群平台主導權。

而成為最大個人股東之後，是否會推動Twitter進行重大改革，或是讓Twitter恢復私有化，目前看起來應該不會是可能發展局面，但至少應該會讓Elon Musk在Twiiter平台上發言變得更加暢所欲言。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦