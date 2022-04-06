快訊

整間倉儲像燉「腐肉湯」 美福「三明治牆」讓消防員煎熬501小時

陳時中曝單日達1500例「評估輕症在家隔離」 一表看國外做法

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Unreal Engine 5正式版釋出！3D感官更真實 但遊戲要等到這年才問世

聯合新聞網 / 楊又肇

先前已經向開發者提供預覽版本的Unreal Engine 5，目前宣布向所有開發者提供正式版本，並且標榜更容易建造照片真實般的3D場景，同時也能協助開發者輕易打造開放世界架構的遊戲作品。

如同先前以《駭客任務：覺醒》 (The Matrix Awakens)呈現效果，EPIC Games強調Unreal Engine 5將能對應更真實的3D影像渲染效果，並且對應更擬真的光影折射視覺，同時也藉由人工智慧自動協助製作3D場景，讓更多開發者能以此打造開放世界架構的遊戲作品。

此外，透過內建角色與動畫工具組，將使開發者能更快建立3D角色內容，並且直接套用在遊戲場景，同時也將操作介面與工作流程最佳化，藉此縮減整體製作所需花費時間。而在聲音部分也配合名為MetaSounds的系統設計，讓聲音內容可配合渲染影像以更真實音場效果呈現。

而在3D人像效果部分，Unreal Engine 5更標榜能對應更真實神情表現，並且詮釋更擬真的髮絲動態或臉部細紋等內容。

不過，目前宣布以Unreal Engine 5打造的遊戲作品依然需要一點時間才會進入市場，例如先前很早就已經標榜以Unreal Engine 5製作的《黑神話：悟空》至少要等到2023年才會正式推出，而近期由CD Projekt Red證實將以Unreal Engine 5遊戲引擎打造的《巫師》系列新作，目前則尚未確定推出時間。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

動畫

延伸閱讀

快艇易主事件改編影集 駭客任務莫菲斯演員扮瑞佛斯

捐出「要塞英雄」2週收入 電玩商Epic慨助烏克蘭

EPIC Games 4月5日揭曉Unreal Engine 5遊戲引擎細節 《巫師》新作也用這款

想建遊戲開發平台？微軟用雲端服務 數分鐘內即可火速設定完成

相關新聞

大咖NFT聯名！HUBLOT X 村上隆 元宇宙驚喜加碼

宇舶表（HUBLOT）與當代藝術大師村上隆，發表兩款NFT數碼藝術作品，靈感分別來自限量聯名表：經典融合系列村上隆All...

建立更大話語權！Tesla執行長買下Twitter 9.2%股權 成為最大個人股東

CNBC新聞報導指稱，在一份遞交給美國證券交易委員會的文件中顯示，Tesla執行長Elon Musk近期已經花費28.9億美元購買Twitter股票，持有約9.2%股權，成為Twitter目前最大個人股東。

Unreal Engine 5正式版釋出！3D感官更真實 但遊戲要等到這年才問世

先前已經向開發者提供預覽版本的Unreal Engine 5，目前宣布向所有開發者提供正式版本，並且標榜更容易建造照片真實般的3D場景，同時也能協助開發者輕易打造開放世界架構的遊戲作品。

蘋果4月6日至10日線上舉辦WWDC 2022 聚焦iOS 16等新資訊

蘋果確認將在4月6日至10日期間舉辦今年度開發者大會WWDC 2022，同樣將免費開放全球開發者報名參加。

免費參加！蘋果WWDC22全球開發者大會6月6日線上見

蘋果稍早宣布，今年的WWDC全球開發者大會將於6月6日至10日再度以全線上形式舉辦，所有開發人員都可以免費參加。這將是從...

三星力求手機零件標準化 避免供應問題影響產能

依照韓國ETNews報導指稱，三星目前著手推動智慧型手機零件標準化，使得必要零件可透過規格標準化設計，快速轉由其他合作供應鏈夥伴提供，藉此在全球因為疫情影響情況下，讓零件供應不穩定的影響降至最低。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。