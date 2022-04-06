Unreal Engine 5正式版釋出！3D感官更真實 但遊戲要等到這年才問世
先前已經向開發者提供預覽版本的Unreal Engine 5，目前宣布向所有開發者提供正式版本，並且標榜更容易建造照片真實般的3D場景，同時也能協助開發者輕易打造開放世界架構的遊戲作品。
如同先前以《駭客任務：覺醒》 (The Matrix Awakens)呈現效果，EPIC Games強調Unreal Engine 5將能對應更真實的3D影像渲染效果，並且對應更擬真的光影折射視覺，同時也藉由人工智慧自動協助製作3D場景，讓更多開發者能以此打造開放世界架構的遊戲作品。
此外，透過內建角色與動畫工具組，將使開發者能更快建立3D角色內容，並且直接套用在遊戲場景，同時也將操作介面與工作流程最佳化，藉此縮減整體製作所需花費時間。而在聲音部分也配合名為MetaSounds的系統設計，讓聲音內容可配合渲染影像以更真實音場效果呈現。
而在3D人像效果部分，Unreal Engine 5更標榜能對應更真實神情表現，並且詮釋更擬真的髮絲動態或臉部細紋等內容。
不過，目前宣布以Unreal Engine 5打造的遊戲作品依然需要一點時間才會進入市場，例如先前很早就已經標榜以Unreal Engine 5製作的《黑神話：悟空》至少要等到2023年才會正式推出，而近期由CD Projekt Red證實將以Unreal Engine 5遊戲引擎打造的《巫師》系列新作，目前則尚未確定推出時間。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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