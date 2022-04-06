蘋果4月6日至10日線上舉辦WWDC 2022 聚焦iOS 16等新資訊

蘋果確認將在4月6日至10日期間舉辦今年度開發者大會WWDC 2022，同樣將免費開放全球開發者報名參加。

除了以過去兩年維持線上形式舉辦活動為基礎打造此次WWDC 2022，蘋果預計在6月6日期間於Apple Park開放限額現場參與活動，將讓開發者、學生與線上社群一起觀看主題演講與State of the Union演講內容。

另外，此次蘋果也將舉辦第三年的Swift學生挑戰賽，藉此讓熱愛程式編碼的學生報名參與。在今年的挑戰賽中，蘋果將邀請世界各地的學生根據自選主題打造一個Swift Playgrounds app計劃案，並且在4月25日前提交作品。

此次活動預期會聚焦在新版iOS 16、iPadOS 16、watchOS 9、macOS 13，以及包含tvOS 16等作業系統升級內容，另外也可能同步揭曉新款硬體產品，特別是目前尚未換上Apple Silicon處理器設計的Mac Pro。

從先前蘋果說明M1 Ultra將是M1系列最後一款產品，因此新款Mac Pro除非直接跨入M2系列處理器設計，否則將可能如市場傳聞藉由多處理器形式，透過串連更多M1 Ultra形成更高運算效能，但具體細節還是要等蘋果公布才能確認。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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