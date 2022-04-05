三星力求手機零件標準化 避免供應問題影響產能

依照韓國ETNews報導指稱，三星目前著手推動智慧型手機零件標準化，使得必要零件可透過規格標準化設計，快速轉由其他合作供應鏈夥伴提供，藉此在全球因為疫情影響情況下，讓零件供應不穩定的影響降至最低。

過去以來，三星在高階旗艦手機使用零件，往往會與入門、中階機種不同，因此在零件共用相容比重不高，在目前全球供應鏈受到疫情影響容易出現短缺情況下，使得部分機種可能會因為零件不足出現產能問題。

而將零件標準化，藉此提高手機零件共用相容比例，不僅能在原本合作供應鏈發生供貨短缺現象時，快速轉由其他業者提供，同時也能降低零件生產成本，並且降低供應管理複雜度。

在此之前，蘋果就已經採取將零件標準化設計，並且讓特定零件可在不同機種間共用相容，同時配合與兩家以上供應鏈合作，藉此降低必要零件短缺，或是造成產品產能不足問題，另外也能加快新品進入市場銷售腳步。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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