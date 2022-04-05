聽新聞
test
0:00 / 0:00
三星力求手機零件標準化 避免供應問題影響產能
依照韓國ETNews報導指稱，三星目前著手推動智慧型手機零件標準化，使得必要零件可透過規格標準化設計，快速轉由其他合作供應鏈夥伴提供，藉此在全球因為疫情影響情況下，讓零件供應不穩定的影響降至最低。
過去以來，三星在高階旗艦手機使用零件，往往會與入門、中階機種不同，因此在零件共用相容比重不高，在目前全球供應鏈受到疫情影響容易出現短缺情況下，使得部分機種可能會因為零件不足出現產能問題。
而將零件標準化，藉此提高手機零件共用相容比例，不僅能在原本合作供應鏈發生供貨短缺現象時，快速轉由其他業者提供，同時也能降低零件生產成本，並且降低供應管理複雜度。
在此之前，蘋果就已經採取將零件標準化設計，並且讓特定零件可在不同機種間共用相容，同時配合與兩家以上供應鏈合作，藉此降低必要零件短缺，或是造成產品產能不足問題，另外也能加快新品進入市場銷售腳步。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
數位夯什麼
▪ 智利男孩為了買Switch和1片《曠野之息》 努力拚做這些事
▪ 【實測】「以為亂講！」口罩解鎖解不開？用這2口訣果真成功解鎖iPhone
▪ 【專題】iPhone也「折」服？螢幕展開才夠酷 5款摺疊手機一次看
▪ 【教學】iPhone超詳細電池健康度 靠「電池壽命」捷徑輕鬆掌握
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言