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索尼互動娛樂總裁Jim Ryan：將持續收購遊戲工作室

聯合新聞網 / 楊又肇

日前宣布收購由前Google Stadia負責人Jade Raymond成立的Haven Studios之後，索尼互動娛樂總裁Jim Ryan在後續訪談中證實，接下來將會持續對外收購遊戲工作室。

加上Haven Studios，目前索尼互動娛樂旗下第一方遊戲工作室數量已經累積超過18個，其中更包含打造《天命》系列的Bungie、打造《惡魔靈魂》的Bluepoint Games、打造《死亡回歸》Housemarque，另外也包含負責移植PC遊戲作品的Nixxes Software與前Studio Liverpool成員所組成Firesprite等。

而持續對外收購遊戲工作室，Jim Ryan強調將以此強化PlayStation第一方遊戲作品陣容，藉此吸引更多遊戲玩家支持。

另外，Jim Ryan更強調將以此產生遊戲產業正向成長，藉此讓PlayStation遊戲平台持續茁壯。

針對近期宣布將在6月推出新版PlayStation Plus訂閱服務，其中將合併現有PlayStation Plus與PlayStation Now服務項目，藉此與微軟推行的Xbox Game Pass抗衡，但Jim Ryan強調依然不會將上市新作立即透過串流遊玩方式提供使用，而是維持既有付費購買模式，藉此維持遊戲正向發展模式。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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