索尼互動娛樂總裁Jim Ryan：將持續收購遊戲工作室
日前宣布收購由前Google Stadia負責人Jade Raymond成立的Haven Studios之後，索尼互動娛樂總裁Jim Ryan在後續訪談中證實，接下來將會持續對外收購遊戲工作室。
加上Haven Studios，目前索尼互動娛樂旗下第一方遊戲工作室數量已經累積超過18個，其中更包含打造《天命》系列的Bungie、打造《惡魔靈魂》的Bluepoint Games、打造《死亡回歸》Housemarque，另外也包含負責移植PC遊戲作品的Nixxes Software與前Studio Liverpool成員所組成Firesprite等。
而持續對外收購遊戲工作室，Jim Ryan強調將以此強化PlayStation第一方遊戲作品陣容，藉此吸引更多遊戲玩家支持。
另外，Jim Ryan更強調將以此產生遊戲產業正向成長，藉此讓PlayStation遊戲平台持續茁壯。
針對近期宣布將在6月推出新版PlayStation Plus訂閱服務，其中將合併現有PlayStation Plus與PlayStation Now服務項目，藉此與微軟推行的Xbox Game Pass抗衡，但Jim Ryan強調依然不會將上市新作立即透過串流遊玩方式提供使用，而是維持既有付費購買模式，藉此維持遊戲正向發展模式。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
▪ 智利男孩為了買Switch和1片《曠野之息》 努力拚做這些事
▪ 【實測】「以為亂講！」口罩解鎖解不開？用這2口訣果真成功解鎖iPhone
▪ 【專題】iPhone也「折」服？螢幕展開才夠酷 5款摺疊手機一次看
▪ 【教學】iPhone超詳細電池健康度 靠「電池壽命」捷徑輕鬆掌握
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言