針對倉儲物流需求的Stretch機器人 Boston Dynamics開始對外銷售

Boston Dynamics去年針對倉儲物流自動化需求打造的Stretch機器人，目前已經對外開放訂購，預計在2023年至2024年之間交貨。

Stretch是以小型基座形式打造，並且能因應倉儲調度需求搬移貨品，同時可藉由本身狹小機身設計在倉儲空間內快速移動，另外也透過電腦視覺技術辨識貨物包裝，進而完成揀貨與搬運等工作。

相較傳統自動化倉儲貨品搬運設備多半是固定配置，同時也相對笨重，Stretch具備快速移動、佈署，並且能更容易調度倉儲內存放貨品的優勢，甚至從倉儲揀貨到搬運至貨車裝箱均可一路包辦，藉此加快貨品出貨效率，另外也能降低工作人員在倉儲作業流程可能產生意外。

而貨運業者DHL在今年已經斥資1500萬美元採購一批Stretch，藉此協助其貨運倉儲貨品搬運需求，並且用於處理包含GAP、H&M等合作業者的大量貨品分類、搬運工作。

除了DHL之外，目前亞馬遜也已經開始在倉儲系統佈署大量機器人協助理貨、分類，以及搬運工作，以利處理每日大量增加的貨運量。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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