微軟推資安規格Office 365 Government Secret 政府處理數位文件更安全
過去針對政府機構使用需求，分別推出Azure Government Secret與Azure Government Top Secret兩種安全層級的雲端服務之後，微軟稍早再次針對政府數位文書資料處理需求，推出符合Impact Level 6 (IL6)資安規格的Office 365 Government Secret服務，讓政府機構能在更安全且符合使用規範情況下處理各類數位文件資料。
而此項服務仍處於接受政府機構審核，預計在獲得認證之後從今年下半年開始提供，主要針對美國聯邦政府、國防部、情報部門，以及與美國政府合作機構使用需求打造，透過微軟軟體即服務 (SaaS)運算模式確保資訊安全。
同時，此項服務也是建立在Azure Government Secret等安全雲端基礎架構之上，藉此符合政府機構對於資訊安全防護層級要求，並且能在多方協同作業，以及文件傳遞過程確保資訊安全。
微軟表示，目前與美國政府維持密切合作，提供可在確保最高安全層級保護下，依然可以維持彈性使用的文件處理模式。
另外，微軟也計畫對外提供Office 365 Government Secret服務，透過與微軟深入合作，即可在企業、機構內部佈署標榜安全且可靠的數位文件處理平台。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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