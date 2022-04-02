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你今天被騙了嗎？「國際事實查核日」Google 推假訊息查核新功能

聯合新聞網 / INSIDE

有鑒於烏克蘭戰爭中，人們在網路上大量搜尋最新訊息，Google 承諾 投入 1000 萬美元進行假訊息研究、並與非政府組織建立合作關係，透過學者專家意見，開發識別假訊息、對抗假訊息的方式。

今天的你，是否被網路上的假訊息給迷惑了呢？國際事實查核聯盟（ IFCN，International Fact-Checking Network ）致力於對抗假訊息，聚集各國的人力與資源推廣事實查核。 IFCN 將 4 月 2 日定為「國際事實查核日」，Google 也響應該活動，推出多項新功能協助判別訊息的原始來源。

有鑒於烏克蘭戰爭中，人們在網路上大量搜尋最新訊息，Google（及母公司 Alphabet ） CEO Sundar Pichai 指出，尤其是烏克蘭人查找庇護所及援助、接收空襲警報等，但卻需要解決戰爭中錯誤資訊的問題。 Pichai 承諾 Google 投入 1000 萬美元進行假訊息研究、並與非政府組織建立合作關係，透過學者專家意見，開發識別假訊息、對抗假訊息的方式。

Google 本次提供的功能之一，對於某些突發新聞事件，可信度最高的資訊來源不一定是最快發表的來源，因此 Google 將顯示通知表示消息正在成形中，建議使用者稍晚再次查看同一事件不同來源的消息。該功能目前將支援二十餘種語言版本。

其次，Google 也導入了獨立事實查核機構的驗證結果。在瀏覽 Google 新聞的同時，也可以看到使用者所在地的獨立查核機構，對當天新聞進行過核查的聲明。若想對過去的主題進行確認，也可以透過 Google 的 Fact Check Explorer 搜索，當中包含來自世界各地的 15 萬條事實查核結果。

本次還將導入「高度引用」的新標籤。許多報導經過轉載或引用，Google 協助識別出熱門報導的原始來源。 Google 認為，這有助於使用者看到對在地人更具有特殊背景的原始文章。此功能短期內會先於美國啟用、並於數週後推行全球。

國際事實查核日期待，揭露假訊息不只是專業的事實查核人員的工作，每一個人都應該在提升事實貢獻自己的一份力量。

你今天是否揭露了網路上的假訊息了呢？

《本文作者湯皓茹，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

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