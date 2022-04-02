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光陽來真的！從購車門檻、服務到換電資費「全面」超越競爭對手

聯合新聞網 / 楊又肇
▲光陽希望從購車門檻、服務到換電資費「全面」超越競爭對手
▲光陽希望從購車門檻、服務到換電資費「全面」超越競爭對手

在國發會近期公布2050淨零碳排策略中，分別提出四大轉型計畫、二大治理基礎，其中更明確指出將在2040年讓電動車與電動機車市售比達100%，雖然在傳統燃油車不會採取禁售作法，但是會透過補助讓購車門檻降低，並且協助提升使用便利性等方式，藉此吸引民眾更換使用電動車。

而在購車門檻大幅降低之餘，會影響民眾購車意願的部分，除了包含電動車外型設計、性能表現，更直接的影響因素還包含換電是否容易，以及每月資費如何計算。尤其目前多數民眾仍以機車代步，或是以機車作為生財工具，因此每月資費如何計算，顯然也會成為日後購買電動機車的考量因素。

從車價、資費與基礎建設三方下手

光陽近期配合迎接Ionex車能網3.0上線滿週年，在原先的資費基礎上，全面加贈免費使用安時，亦即使用者能以相對同業更少資費使用更多電量，藉此讓電動機車可行駛距離更長，另外更針對超高用量騎乘情況保留不限使用安時的資費方案，雖然每月資費相對較高，卻能符合經常使用機車的外勤業務，或是長距離通勤族群的使用需求。

同時，加上先前推出的「超錢補助」等三箭突襲，藉由「為你先發 超錢補助」限時專案，搶在各地方政府尚未公布其購買電動車補助方案之前，讓消費者同樣能以最高補助新台幣14000元價格購車，並且宣布將「全民換電免費799/499折抵」換電方案延長至今年底，同時配合持續擴展換電站等基礎建設資源，藉此吸引更多人選擇Ionex電動車。

▲配合先前推出的「超錢補助」等三箭突襲市場策略，加上此次全新「勁量騎」哩程不設限等資費優惠，光陽希望藉此吸引更多人加入選擇Ionex電動車
▲配合先前推出的「超錢補助」等三箭突襲市場策略，加上此次全新「勁量騎」哩程不設限等資費優惠，光陽希望藉此吸引更多人加入選擇Ionex電動車

避免高用量騎乘需求影響一般換電使用

針對超高用量騎乘需求提供不限使用安時的資費方案，有可能影響其他使用者換電騎乘使用權益情況，光陽則是進一步限制超高用量騎乘用途，若要用於快遞、物流、租賃 (長租 / 短租)、客運載客、旅館 / 民宿、餐飲外送等使用模式，將會額外要求選擇使用其他方案，以利確保提供換電電池可以更容易維持滿電狀況。

至於先前配合針對Ionex 3.0電動車使用者推出的夜間尊榮換電服務，只要透過手機操作，即可由專人於指定時間，攜帶滿電電池至指定地點協助使用者更換電動車電池，讓使用者隔天及可以滿電狀態使用電動車的作法，同樣可以確保使用者在必要使用情況下，可讓電動機車隨時維持滿電狀態。

▲夜間尊榮換電服務將成為避免換不到滿電電池的輔助作法
▲夜間尊榮換電服務將成為避免換不到滿電電池的輔助作法

在電池資費設定滿足絕大部分騎乘使用需求

在此次新增兩個雙顆電池高用量的超優惠方案中，1249方案提供每安時1.7元計費，除基本費所內含的735安時之外，再額外加贈570安時用量，總計可使用1305安時，並且將綁約18個月基本費降至949元，至於針對超高用量騎乘需求提供的1279勁量騎方案，則以每月基本費1279元計算，同時每次申辦至少必須使用3個月，即可以不限安時情況使用。

另外，在此次新推出資費方案中，還可加上使用既有免費折抵換電優惠，例如原本單顆電池299、499方案，以及雙顆電池299、499、799方案，均可搭配免費折抵換電優惠，讓每月基本費降為0元。

此次新增的1249方案，在搭配免費折抵換電優惠情況下，可讓基本費降為150元，超高用量的1279勁量騎方案，在搭配免費折抵換電優惠之後也會讓基本費降為480元。

▲此次新增兩個雙顆電池高用量的超優惠方案，依然可搭配先前宣布延長提供使用時間的免費折抵換電優惠
▲此次新增兩個雙顆電池高用量的超優惠方案，依然可搭配先前宣布延長提供使用時間的免費折抵換電優惠

▲若在家中可以自行充電的話，亦可選擇充電方案
▲若在家中可以自行充電的話，亦可選擇充電方案

小結

整體上來看，光陽希望藉由調整換電資費方案，同時針對超高用量需求保留「用到飽」方案選項，而即便在基本入門資費也以更低價格吸引民眾，更凸顯光陽準備在購車門檻、換電資費全面吸引民眾青睞。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

電動機車 光陽

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