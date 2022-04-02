美國娛樂軟體協會證實取消今年度的E3 2022展會活動

1月時傳出可能停辦消息後，美國娛樂軟體協會 (ESA)稍早向美國媒體證實將取消原本規劃的E3 2022展會活動，原因在於考量疫情仍有不確定性的潛在影響，因此決定將原本有意以線上直播形式進行的展會活動取消。

雖強調是基於疫情不確定性因素而取消，但畢竟在去年疫情更為險峻時，美國娛樂軟體協會仍透過線上直播形式舉辦E3 2021展會活動，因此今年以擔心疫情影響現場工作人員與參展業者的健康安全為由取消展出，反而令人有些訝異。

但如果從EA日前也確定今年將不會舉辦EA Play活動，而是希望透過更合適時機逐一向玩家介紹新遊戲，並且調整過往在同一天公布諸多遊戲新作消息的作法來看，加上許多遊戲業者也傾向透過自行舉辦活動方式與玩家溝通，似乎再次凸顯遊戲業者逐漸擺脫仰賴E3此類大型展會活動公布新作的情況。

不過，美國娛樂軟體協會強調E3依然有其吸引力，因此將把所有資源移轉到預計明年恢復實體展會形式，並且結合線上數位形式的E3 2023，並且預計創造全新展會體驗。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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