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三星摺疊機悄悄改名？ 網傳臨俄三國拿掉「一字」避嫌

聯合新聞網 / 綜合報導
三星Galaxy Z Flip 3、Galaxy Z Fold 3是摺疊機市場的明星商品，但近日傳出有部分國家將「Z」字拿掉。 資料照／記者沈昱嘉攝影
三星Galaxy Z Flip 3、Galaxy Z Fold 3是摺疊機市場的明星商品，但近日傳出有部分國家將「Z」字拿掉。 資料照／記者沈昱嘉攝影

俄羅斯武力侵犯烏克蘭引起全球一陣譁然，許多國家、品牌紛紛抵制俄羅斯，希望能為烏克蘭聲張正義、表達對戰爭的不滿，除了知名餐飲品牌麥當勞、星巴克，蘋果、三星等科技龍頭也都宣佈暫停在俄羅斯提供服務。

根據Sammobile報導，三星的熱門摺疊手機系列Galaxy Z Fold 3、Galaxy Z Filp 3在愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛三國的官網上，已悄悄被改為「Galaxy Fold 3」、「Galaxy Filp 3」，自2020年發表摺疊機時就開始使用的「Z」字因不明原因被撤下，但在其他國家、地區的同款商品名稱並未改變。

有人認為，三星拿掉「Z」與烏俄戰爭有關。在俄羅斯，「Z」被拿來象徵「支持侵略烏克蘭」，代表俄語「Za pobedy」，意即「為了勝利」，不僅出現在軍用車輛上，也可以在城市內的公車亭、廣告看板上看到「Z」字符號，也有戰爭擁護者將「Z」印在T恤上，表達自己支持入侵烏克蘭的堅定態度。

今年3月，俄羅斯體操選手伊萬．庫利亞克（Ivan Kuliak）在受獎時就因穿著胸前印有「Z」字符號的服裝，遭到國際體操聯合會紀律處分調查。而德國政府更於日前下令，禁止公開展示「Z」字符號，否則可能被視為犯罪行為，將面臨3年有期徒刑或罰款。

但除了在愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛三國的三星官網上有移除「Z」字，其他國家和地區的官網仍未有所更動，因此還無法確定摘除「Z」字符號是否與烏俄戰爭有關。

俄羅斯 烏克蘭 三星 摺疊手機 Galaxy Z Fold

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