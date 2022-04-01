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三星與Western Digital合作，將推動下一代數據儲存、處理與結構設計應用發展
三星與Western Digital簽署合作，將推動下一代數據儲存、處理與結構設計的技術應用，希望能藉此催生更龐大儲存應用生態。
此項合作將以技術標準化與符合下一代數據儲存、處理與結構設計技術設計，藉此推動下一代儲存技術發展，並且透過垂直整合更多硬體與軟體生態。
目前雙方已經著省進行與分區儲存設備設計規劃，其中包含對應ZNS (Zoned Storage)分區儲存的SSD，以及支援SMR疊瓦式磁性記錄的硬碟產品，並且與SNIA全球網路存儲工業協會及Linux基金會等單位合作，希望推動以下一代分區儲存技術定義的進階模型與框架設計。
同時，針對開放且可擴展的數據中心架構設計，三星與Western Digital也成立技術工作組，並且從去年12月就獲得SNIA全球網路存儲工業協會批准，目前正針對分區儲存設備通用案例，以及主機與設備架構、編成模型建立定義。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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