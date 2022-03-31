「腳踏實地」出任務！蘋果用人力背包收集街景 探索只能步行抵達區域

根據《iPhone News 愛瘋了》報導，美國 Apple 公司今天開始在英國各地區使用人力背包式相機和傳感器，進行新的地面調查，包括倫敦、曼徹斯特和伯明翰，為蘋果地圖收集更詳細的行人數據。

蘋果地圖在英國進行地面調查

蘋果正在讓英國的行人更容易接觸到蘋果地圖，它派出了佩戴數據收集背包的員工，前往其測繪車隊無法到達的地方。蘋果使用類似的背包系統來提供只能通過步行到達的區域的環視圖像–無論是步行購物區的山間小路。

蘋果將使用安裝在行人背包上的相機和傳感器，在伯克希爾、大倫敦、大曼徹斯特、斯塔福德郡和西米德蘭茲，在超過 85 個特定的城鎮和行政區收集地圖數據。

這個新的數據收集項目旨在改進蘋果地圖，包括其 2D 地圖訊息和環視功能，該功能使用戶能夠獲得一個地點的全景街道視圖。蘋果還將收集公園、城市廣場、中轉站等區域的數據，以及不可能用安裝有傳感器的汽車行駛的街道。

人力背包收集地圖街景數據

自 2019 年以來，蘋果公司在英國進行了行人調查。除了收集新的數據，新的調查還提供了一個機會，重新訪問某些地點並重新收集數據，以努力保持高質量的最新地圖。

蘋果公司申明，其數據收集工作將繼續保護人們的隱私，對《環視》中發布的圖片上的人臉和車牌進行審查，並根據個人要求進行額外審查。調查從今天開始，將持續到 2022 年 5 月 20 日。

《原文刊登於合作媒體愛瘋日報，聯合新聞網獲授權轉載。》

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