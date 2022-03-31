心臟夠大顆！股神玩虛擬貨幣「3週獲利近千萬」 網見操作跪了

近年虛擬貨幣交易掀起風潮，一名男網友利用短短3週就獲利1千萬，他分享獲利經驗讓許多網友看了直呼太神，但有人卻發現他的本金數字太大，直言心臟夠大顆才敢這樣玩。

原PO在Dcard發文分享靠虛擬貨幣賺了近千萬的故事，他表示買過幾千塊比特幣、幾百元以太幣，但最近開始研究Move to earn遊戲（一款主打用戶穿上NFT運動鞋，就可利用步行或慢跑來賺取獎勵代幣的區塊鏈遊戲）公司STEPN發行治理代幣GMT，直覺這是他這些年看過最有潛力的虛擬貨幣。

他進一步分享自己的建倉過程，先從0.15美元下手，合約上線後現貨轉合約，有獲利就持續加倉，依照大漲小買、大跌大買的規則操作；不久後，GMT開始受到矚目，價格一路爬升到1U（與美金同價格的加密貨幣單位）目標價，見GMT穩站1 U價格，他便再果斷加倉一次，最終實現人生中第一單千萬獲利。

一名男網友分享投資虛擬貨幣短短3週就獲利近千萬的故事，圖中未實現盈虧貨幣換算成新台幣約為919萬元。 合成圖／擷自 Dcard

網友們全都羨慕不已，紛紛跪求原PO「線上教學」，「心臟夠大！人家說越玩越虧錢，我入坑至少半年以上才回本，而你是賺千萬的其中一個」、「太強了股神，多丟一點拚退休金吧」、「你賺這波是我4年年薪，好羨慕」、「才3週就賺千萬，我跪了...」、「未來會破數10 U，實際參與者路過」。

不過，也有眼尖網友發現原PO投入本金太大，「300萬壓在上面，你的膽子也是很大」；對此，原PO也補充回應自己投入的初始本金其實只有15萬新台幣「不算大」，由於有獲利就持續加倉，才讓最後的保證金總額來到300萬。

其中有部分網友認為原PO玩法風險很大，「我還是不敢這樣玩，好像在賭博」、「提醒一下其他人，如果下跌爆倉全部的錢就沒了，這個跟股票不一樣，他是有開槓桿的」、「不成功變韭菜」，也有人直言原PO目前所獲利的其實是「未實現損益」，「如果在2004年114元買宏達電100萬，在2011年1300元未實現我會賺1000萬，但如果沒賣，今天我只剩60萬，你覺得這個人能說他賺過一千萬嗎？先提出來換回台幣或美金再說吧！」