快訊

挖壕溝卻感染輻射 俄軍緊急撤離車諾比核電廠

桃園4校再爆確診個案 中原大學全校停課10天

心臟夠大顆！股神玩虛擬貨幣「3週獲利近千萬」 網見操作跪了

聯合新聞網 / 綜合報導
一名男網友分享投資虛擬貨幣短短3週就獲利近千萬的故事。 示意圖／ingimage
一名男網友分享投資虛擬貨幣短短3週就獲利近千萬的故事。 示意圖／ingimage

近年虛擬貨幣交易掀起風潮，一名男網友利用短短3週就獲利1千萬，他分享獲利經驗讓許多網友看了直呼太神，但有人卻發現他的本金數字太大，直言心臟夠大顆才敢這樣玩。

原PO在Dcard發文分享靠虛擬貨幣賺了近千萬的故事，他表示買過幾千塊比特幣、幾百元以太幣，但最近開始研究Move to earn遊戲（一款主打用戶穿上NFT運動鞋，就可利用步行或慢跑來賺取獎勵代幣的區塊鏈遊戲）公司STEPN發行治理代幣GMT，直覺這是他這些年看過最有潛力的虛擬貨幣。

他進一步分享自己的建倉過程，先從0.15美元下手，合約上線後現貨轉合約，有獲利就持續加倉，依照大漲小買、大跌大買的規則操作；不久後，GMT開始受到矚目，價格一路爬升到1U（與美金同價格的加密貨幣單位）目標價，見GMT穩站1 U價格，他便再果斷加倉一次，最終實現人生中第一單千萬獲利。

一名男網友分享投資虛擬貨幣短短3週就獲利近千萬的故事，圖中未實現盈虧貨幣換算成新台幣約為919萬元。 合成圖／擷自Dcard
一名男網友分享投資虛擬貨幣短短3週就獲利近千萬的故事，圖中未實現盈虧貨幣換算成新台幣約為919萬元。 合成圖／擷自Dcard

網友們全都羨慕不已，紛紛跪求原PO「線上教學」，「心臟夠大！人家說越玩越虧錢，我入坑至少半年以上才回本，而你是賺千萬的其中一個」、「太強了股神，多丟一點拚退休金吧」、「你賺這波是我4年年薪，好羨慕」、「才3週就賺千萬，我跪了...」、「未來會破數10 U，實際參與者路過」。

不過，也有眼尖網友發現原PO投入本金太大，「300萬壓在上面，你的膽子也是很大」；對此，原PO也補充回應自己投入的初始本金其實只有15萬新台幣「不算大」，由於有獲利就持續加倉，才讓最後的保證金總額來到300萬。

其中有部分網友認為原PO玩法風險很大，「我還是不敢這樣玩，好像在賭博」、「提醒一下其他人，如果下跌爆倉全部的錢就沒了，這個跟股票不一樣，他是有開槓桿的」、「不成功變韭菜」，也有人直言原PO目前所獲利的其實是「未實現損益」，「如果在2004年114元買宏達電100萬，在2011年1300元未實現我會賺1000萬，但如果沒賣，今天我只剩60萬，你覺得這個人能說他賺過一千萬嗎？先提出來換回台幣或美金再說吧！」

一名男網友分享投資虛擬貨幣短短3週就獲利近千萬的故事。 圖擷自Dcard
一名男網友分享投資虛擬貨幣短短3週就獲利近千萬的故事。 圖擷自Dcard

虛擬貨幣 加密貨幣 區塊鏈 NFT

延伸閱讀

朋友小米手機換iPhone 13秒噴7萬 他嚇問：被騙了？

今年新作太多、跟新Switch同步登場？《薩爾達傳說曠野之息 續篇》延至2023年

果粉心願落空！郭明錤爆：螢幕下Touch ID近2年都不會出現

智利男孩花9個月回收瓶罐賺錢 只為了買Switch和1片《曠野之息》

相關新聞

心臟夠大顆！股神玩虛擬貨幣「3週獲利近千萬」 網見操作跪了

近年虛擬貨幣交易掀起風潮，一名男網友利用短短3週就獲利1千萬，他分享獲利經驗讓許多網友看了直呼太神，但有人卻發現他的本金數字太大，直言心臟夠大顆才敢這樣玩。 原PO在Dcard發文分享靠虛擬貨幣

勞保退休金我該月領還是一次領？勞保局：3關鍵看過來

根據勞保局最新公布勞保基金精算報告指出，勞保預計破產時間從原先預估的民國115年「延後」2年至117年，潛藏的負債更高達將近新台幣11兆元。

懶人必讀！三種勞保老年給付領哪種？ 金額還可線上算

您想幾歲退休？勞動部日前公布的調查指出，勞工預計退休年齡平均為61.3歲，比109年還提前0.3歲;而國人平均壽命則逐年提升，109年是81.3歲。日漸提前的退休年齡，對比逐漸提高的平均餘命，代表退休後的生活只會比預期更長。調查也指出，民眾規畫退休後的生活費來源大宗，正是勞保老年給付及勞退金（佔69.4%）。因此了解勞保退休金跟老年給付，是規畫退休生活的重要關鍵。

開發多功能壽險商品 友邦人壽29度獲金管會績優獎勵

以使保險充分發揮保障功能，金管會連續16年推動「提高國人保險保障方案」，並獎勵表現績優的保險公司，其中AIA友邦人壽再獲...

南山人壽：三大保障 孩子一生有「醫」靠

兒童節即將到來，南山人壽今(31)日表示，從保戶角度出發，貼心為保戶推出「南山人壽全心溢靠醫療終身保險(HPCHI)」，...

南山產險 推限定Q版媽祖電子保單

每年4、5月是媽祖遶境時節，南山產險表示，推出金如意專案，供「追媽祖」一族完善保險規畫，並特別推出期間限定的Q版媽祖電子...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。