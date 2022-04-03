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日本「集英社」攻遊戲市場 4款新遊戲最快這一年推出

聯合新聞網 / 楊又肇
▲集英社宣布成立自有遊戲製作發行子公司—集英社Games
▲集英社宣布成立自有遊戲製作發行子公司—集英社Games

日本著名出版社集英社宣布，已經在今年2月16日正式成立自有遊戲製作發行子公司—集英社Games，並且已經投入多款大型遊戲開發計畫，藉此進軍遊戲市場。

集英社Games將由集英社社長廣野真一兼任執行董事，同時也將由前索尼互動娛樂日本工作室外部開發部部長山本正美擔任遊戲製作負責人，經營業務將涵蓋面向消費者的PC、智慧型手機遊戲，以及類比類型遊戲企劃、開發與銷售，並且將以挖掘有能力的獨立遊戲創作者，以及打造嶄新大型遊戲作品為目標。

至於集英社Games目前由集英社以100%出資形式成立，並且以子公司形式運作。

其中，集英社更說明將結合旗下出版作品內容等資源，藉此投入大型遊戲內容創作，另外也計畫透過旗下合作作家擔任角色設計，並且打造原創類型手機遊戲，而創作模式將包含與外部遊戲工作室合作開發，並且以日本在內亞洲市場為中心，進而擴展全球市場，另外也包含與日本開發商合作遊戲創作，其中包含新類型多人對戰遊戲。

目前確定投入製作兩款大型遊戲內容，分別包含《Captain Velvet Meteor: The Jump+ Dimensions》，以及《ハテナの塔 －The Tower of Children－》、《ONI》 (暫稱)與《浮世／Ukiyo》等遊戲作品，預計會在今年內至2023年陸續推出。

▲《Captain Velvet Meteor: The Jump+ Dimensions》
▲《Captain Velvet Meteor: The Jump+ Dimensions》

▲《ハテナの塔 －The Tower of Children－》
▲《ハテナの塔 －The Tower of Children－》

▲《ONI》 (暫稱)
▲《ONI》 (暫稱)

▲《浮世／Ukiyo》
▲《浮世／Ukiyo》

▲計畫透過旗下合作作家擔任角色設計，並且打造原創類型手機遊戲
▲計畫透過旗下合作作家擔任角色設計，並且打造原創類型手機遊戲

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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