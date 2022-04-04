iCHEF：後疫情時代的餐飲經營將更明顯呈現「電商化」

針對台灣地區後疫情時代的餐廳經營狀況，iCHEF以旗下超過1萬2000家餐飲業者營運數據分享《2021 餐飲景氣白皮書》，其中顯示即便台灣疫情警戒從先前三級降回二級狀態，多數消費者已經習慣線上點餐的用餐模式，因此也形成餐飲業者加速電商化的趨勢。

餐廳經營將逐漸轉向電商化

iCHEF共同創辦人程開佑表示，先前因為疫情三級警戒，使得許多餐飲業者紛紛調整經營模式，其中包含開始經營外送業務，並且與外送服務業者合作，或是自行提供外送服務，甚至也讓消費者線上點餐、自行取餐，藉此彌補無法內用的限制。但在降回二級警戒情況下，多數消費者已經習慣線上點餐消費模式，在去年第四季的「線上外帶」裡，有超過53%是會員交易，「內用點餐」僅有5%的會員交易佔比，而「外帶」的會員比例也僅佔6%，顯示線上點餐的會員綁定率高10倍。

因此意味在後疫情時代的餐廳經營將逐漸轉向電商化，雖然還是有不少消費者願意在店內用餐，但有更多比例傾向線上消費、透過外送、外帶方式點餐，使得許多餐廳經營者必須考慮更進一步的數位化轉型。

依照市場需求彈性調整經營模式

以來自宜蘭的平價居酒屋「路邊烤肉」為例，目前在全台分布超過10家分店，後來也因應需求經營外帶專門店，甚至推出行動烤肉與路邊辦桌的婚禮企劃經營模式，並且開始經營路邊生鮮製造所跨足電商業務，同時透過路邊部落格進行數位化行銷。

▲路邊烤肉負責人李倫 (左)與iCHEF共同創辦人程開佑

路邊烤肉負責人李倫表示，最初是透過街邊店面經營模式，並且透過行動BBQ車擴展商業範圍，甚至插旗戶外婚禮、各大音樂祭、團露活動等活動，最主要是希望因應不同市場需求調整經營模式，而開始經營電商與部落格也是為了將市場規模拉大，透過不同通路行銷創造更多商機。

雖然李倫說明還是希望消費者能來到店內用餐消費，畢竟還是會有不同感受，以及更全面的服務，但是在不同市場需求情況下，認為餐廳還是可以更有彈性發展。

用科技解決餐飲經營問題

而先前就以科技力量協助店家解決點餐、收銀與開發票，後續更整合全通路會員，以及包含Google在內數位行銷流量資源，程開佑強調iCHEF能持續協助各類型、大小規模餐飲業者進行數位化轉型，並且能趕上餐飲電商化的趨勢。

尤其在近年受到疫情與市場通膨等影響，目前台灣餐飲業的市場產值幾乎回到2017年、2018年的情況，但透過外帶、外送消費的比重卻是呈現增加，因此加快數位化轉型，並且佈局電商化的發展模式，對於許多餐飲業者將變得更加重要，而非只是等待消費者重新上門消費。

程開佑表示內用依然佔所有餐飲服務消費最大比重，因此iCHEF依然會持續協助餐飲業者讓店內規劃配置最佳化，並且透過其服務讓餐飲店面經營效率提升，但在接下來的電商化消費趨勢也將成為iCHEF當前著重佈局方向，例如目前更名「雲端餐廳」的服務項目，未來將以全通路會員及全通路經營發展為目標，並且持續以科技方式協助餐飲業者轉型。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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