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Google「MUM」可理解人類語言 增Google搜尋服務使用安全

聯合新聞網 / 楊又肇

去年在Google I/O 2021期間宣布推出可理解人類語言的「MUM」 (Multitask Unified Model)模型設計，並且逐步應用在Google Search、Google Lens等服務之後，Google搜尋研究員暨副總裁Pandu Nayak進一步解釋此模型設計如何提升Google搜尋服務的使用安全。

現在越來越多人會透過Google搜尋服務查找各類生活疑難雜症解決辦法，但隨著網路資訊量越來越龐大，其中也會加入更多假資訊、不合適的內容，因此如何確保使用者在搜尋過程快速找到正確解答，避免使用者接觸非正確內容，或是適度避免一些潛在問題發生，顯然變得更重要。

例如當使用者在面臨無助時，可能會透過Google Search頻繁搜尋自殺相關負面訊息，此時系統就會透過「MUM」模型機制運作判斷使用者可能想法，進而推送救助電話熱線，或是相關協助資訊，藉此避免可能發生的悲劇情況。

另外，透過「MUM」模型分析輸入搜尋關鍵字詞背後潛在語意，同時也有助於系統分辨使用者希望透過Google Search尋找哪些資訊，並且能避開相似卻不相關的內容，甚至可以避開刻意透過無害標籤標記煽情露骨，或具有暗示性的內容，藉此降低在Google Search搜尋結果吸引人點擊觀看比重。

目前Google Search會針對未滿18歲的Google帳號預設開啟過濾煽情露骨內容功能，而針對未在Google Search登入個人帳號，或是使用他人手機搜尋資料的情況，Google Search搜尋機制也會針對一般搜尋結果濾除包含色情的內容，避免產生不必要影響。

除此之外，Google目前也持續利用BERT人工智慧模型，藉此精進理解使用者透過關鍵字搜尋內容的期望值，並且過濾非相關的有害內容。

Google現在已經透過75種語言訓練「MUM」模型，藉此讓此款模型能夠理解全球多數語言構成的搜尋行為，進而協助使用者找到更符合需求的解答，並且去除不相關的搜尋結果，同時也將持續與各地機構深入合作，讓搜尋結果能更加安全。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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