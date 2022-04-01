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蘋果擬擴大自有金融業務 包含自有收款機制、個人信用評估

聯合新聞網 / 楊又肇

彭博新聞報導指稱，蘋果計畫擴大旗下金融業務發展，其中包含將推出自有收款機制，同時也將涵蓋個人信用評估等業務，未來或許將一手包辦所有金融相關服務項目。

目前蘋果推出的自有信用卡服務Apple Card是與高盛銀行合作，其中由高盛銀行提供申辦人信貸評估，並且提供後續核卡發放服務。不過，隨著近期收購英國新創Credit Kudos，不僅可能推動Apple Card服務進入全球市場，蘋果更可能藉此擁有更多向申辦Apple Card的人個人信評稽核能力。

而在先前傳聞中，蘋果還可能推出名為「Apple Pay Later」的先買後付服務，以及包含分期零利率、分期還款等金融服務項目，而這些服務也都建立在使用者有足夠金融信用的基礎上。另外，近期也傳出蘋果計畫讓使用者能以訂閱方式使用iPhone的服務，背後顯然也需要評估使用者金融信用狀態，因此建立自有信評系統顯然將成為蘋果必要發展方向。

同時，若蘋果計畫將Apple Card推廣到全球市場，建立自有信評系統也比更多金融業務合作能有更大發展彈性，另外也能將更多數據掌握在自己手中，對蘋果而言將更加有利。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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