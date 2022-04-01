蘋果啟動價值5000萬美元供應商員工發展基金 投資更多技術人才

蘋果宣布啟用價值5000萬美元的供應商員工發展基金，藉此作為進一步投資供應鏈業者，使其能提升旗下員工能力，並且以此推動產業對於職場權利的了解與尊重。

同時，此項基金也將與權利倡議領導者、大學和非營利組織擴大合作，並且建立全新合作關係，另外也與國際勞工組織、國際移民組織，以及全球各地教育專家合作，希望能進一步推動提升合作供應鏈的整體競爭能力。

從2008年以來，蘋果便透過實體及線上教育，以及技能培養與充實課程，讓更多合作供應鏈的工作人員可以學習新技術與領導技能。而在推動供應商員工發展基金之後，蘋果更將此項計畫服務範圍擴大，讓供應鏈工作人員，以及相關群體都能獲得全新教育資源，藉此協助培育更多未來工作所需技能。

此項基金初期向美國、中國、印度、越南等地區供應鏈的工作人員提供，而蘋果預計在2023年將有超過10萬名供應鏈員工參與全新學習機會，並且從中習得領導能力，以及涵蓋程式設計、機器人和先進製造基礎知識 (包括綠色製造)等技術認證。

蘋果更說明透過旗下供應商員工教育計劃受惠的人數已經超過500萬人，同時也將以此作為長期投資供應鏈、推動全球製造的承諾。

另外，蘋果也與國際移民組織及國際勞工組織這兩個倡導勞工權利的聯合國機構合作，預計推動建立新計劃、培訓與勞工回饋機制，藉此確保供應鏈工作人員職場安全，並且能在受尊重情況下工作。

而在供應商員工發展基金的一部分中，蘋果也與勞工權利專家、組織和聯合國機構建立多種合作夥伴關係，藉此促進供應鏈中的基本勞工權利，另外也推動數位員工權利培訓計劃，並且與國際移民組織合作開發責任招聘項目，同時也提供獨立勞工熱線，讓供應商員工反應對其工作場所的相關疑慮。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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