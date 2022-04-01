微軟5月24日舉辦Build 2022開發者大會 維持線上形式

微軟稍早確認今年度的Build 2022開發者大會將在5月24日至26日期間展開，並且依然維持以線上形式舉辦。

雖然微軟日前說明將使員工恢復返回辦公室工作，但在當年仍受疫情影響情況下，顯然仍難以吸引全球各地開發者前往美國參與活動，加上美國各州防疫政策也不相同情況下，最後還是決定透過線上形式舉辦Build 2022，以利吸引更多開發者透過線上形式參與。

而從2020年就開始以線上形式舉辦年度開發者大會活動，微軟今年度將針對特定市場如法國、德國、日本、拉丁美洲及英國等，額外提供特定市場獨有內容，藉此吸引當地開發者關注且參與進一步交流。

另外，此次開發者大會開始時間也做了調整，將從美國東岸時間5月24日上午8點30分，換算成台灣時間將是5月24日晚上8點30分舉辦，讓更多地區開發者都能以合適的時間參與此次開發者大會。

在去年同樣以線上形式舉辦的Build 2021中，微軟將絕大部分重心聚焦在Azure雲端服務，強調將持續推動上雲運作的現代化應用程式，並且推動旗下虛擬化技術應用，同時也強調將以Microsoft Teams等服務對應後疫情時代的彈性辦公及全新銷售商業模式發展需求，甚至也在Power Fx功能導入GPT-3自然語言模型，讓更多沒有編寫程式基礎的人，亦可透過口述內容讓電腦系統自動識別，並且轉換成編碼內容，藉此透過Power平台快速打造應用服務。

同時，在去年Build 2021期間暗示將針對Windows作業系統釋出重大更新，並且透露將重新調整Microsoft Store軟體市集的App收錄原則，讓更多內容可直接透過Microsoft Store軟體市集下載安裝之後，微軟在去年下半年也正式宣布推出Windows 11作業系統，同時也大幅調整Microsoft Store軟體市集營運模式。

預期今年度的Build 2022更新重點依然會圍繞在Azure雲端服務，同時也可能加入更多元宇宙技術應用，至於是否會進一步說明斥資收購動視暴雪後續動態，目前還無法確認。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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