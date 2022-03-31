Intel夏季將推桌機版Arc顯示卡 官方設計版長相曝光
除了揭曉針對筆電打造的Arc品牌A系列顯示卡，Intel更以「One More Thing」預告將在今年夏季推出桌機版Arc品牌顯示卡，並且對外展示名為Intel Arc A-Series Limited Edition官方設計版本。
從Intel公布影像來看，可以確定桌機版顯示卡將透過兩組風扇進行解熱，另外整體設計也趨近NVIDIA推出的Founders Edition創始版設計風格，並未有浮誇造型，而卡身也以佔用2組PCIe插槽寬幅為設計，顯示輸出則包含3組DisplayPort與1組HDMI。
另外，卡身也額外採用加厚底板設計，正式推出時間則是在今年夏季，而Intel目前並未透露此款顯示卡具體細節。
從先前市場傳聞來看，Intel桌機版顯示卡的顯示效能預期會鎖定NVIDIA GeForce RTX 3070至3080之間，但實際效能還是要等Intel日後公布為準。
另外，沒有意外的話，屆時應該也會同步推出由華碩、宏碁、微星等業者推出OEM客製化版本。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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