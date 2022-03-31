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Intel獨顯新品牌Arc登場 融入人工智慧將1080P畫質提升至4K規格

聯合新聞網 / 楊又肇
▲Intel正式宣布旗下獨立顯示卡品牌「Arc」首波對應筆電裝置的A系列
▲Intel正式宣布旗下獨立顯示卡品牌「Arc」首波對應筆電裝置的A系列

在日前多次預告之後，Intel正式宣布旗下獨立顯示卡品牌「Arc」首波對應筆電裝置的A系列，分別包含目前已經應用在部分品牌筆電的Arc 3系列、對應進階遊戲體驗的Arc 5系列，以及鎖定高效能顯示表現的Arc 7系列，另外更宣告將使Arc品牌顯示卡也列入Intel Evo平台設計。

除了Arc 3系列已經應用在目前已經或即將進入市場銷售的筆電機種，並且鎖定1080P解析度的遊戲運算需求，而預計在今年夏季推出的Arc 5系列與Arc 7系列則鎖定更高解析度遊戲使用需求，同時也對應更進階的影像編輯創作效能表現。

▲預計在今年夏季推出的Arc 5系列與Arc 7系列
▲預計在今年夏季推出的Arc 5系列與Arc 7系列

▲目前Arc 3系列已經應用在部分已經或即將進入市場的筆電機種
▲目前Arc 3系列已經應用在部分已經或即將進入市場的筆電機種

此次推出的顯示卡是以Xe HPG顯示架構為基礎，其中以Xe顯示核心搭配XMX (Xe Matrix Extensions)設計，另外也強化多媒體運算與顯示輸出提升效果，分別加入硬體等級的即時光影追跡、可變速率渲染 (VRS)、網格渲染 (Mesh Shading)與取樣回饋 (Sampler Feedback)等技術應用，同時也標榜與微軟Direct X 12 Ultimate高度相容。

而Arc系列顯示卡更標榜與主流遊戲相容，其中包含近期上市的《艾爾登法環》、《鬼線：東京》，或是諸如《魔物獵人：崛起》、《死亡擱淺》、《天涯明月刀》等遊戲作品。

▲代號「Alchemist」、以Xe HPG顯示架構為基礎的設計，並且透過人工智慧運算方式提升顯示效能
▲代號「Alchemist」、以Xe HPG顯示架構為基礎的設計，並且透過人工智慧運算方式提升顯示效能

▲藉由XMX設計加速創作運算效能
▲藉由XMX設計加速創作運算效能

▲相比先前推出的Iris Xe顯示設計，Arc A370M佔用面積也相對增加許多
▲相比先前推出的Iris Xe顯示設計，Arc A370M佔用面積也相對增加許多

首波A系列顯示卡，區分Arc 3、Arc 5與Arc 7系列

其中，Arc 3將推出A370M、A350M兩種規格，均配置4GB GDDR6顯示記憶體，兩者主要差別在Xe顯示核心數量與即時光影追跡運算元件數量差異，本身則以PCIe 4.0連接，採用此款顯示卡的筆電將從899美元起跳，並且能對應穩定1080P、60fps顯示輸出，甚至配合設定更可發揮1080P、90fps的穩定顯示輸出。

至於預計在今年夏季推出的Arc 5系列與Arc 7系列，前者僅推出A550M單一款顯示卡，配置16組Xe顯示核心與16組即時光影追跡運算元件，顯示記憶體則配置8GB GDDR6規格，而後者則分別推出A730M與A770M兩種設計，除了顯示核心數量與即時光影追跡運算元件數量不同，在顯示記憶體容量也不一樣。

▲三款顯示系列均高度相容微軟DirectX 12 Ultimate、XMX設計與XeSS技術，並且以PCIe 4.0連接埠運作
▲三款顯示系列均高度相容微軟DirectX 12 Ultimate、XMX設計與XeSS技術，並且以PCIe 4.0連接埠運作

藉由人工智慧提升顯示效能

Intel強調，在Arc品牌顯示卡融入諸多以人工智慧技術驅動的顯示應用效果，例如可透過超採樣技術 (Super Sampling)將1080P畫質提升至4K規格，包含《古墓奇兵：暗影》、《鬼線：東京》、《死亡擱淺》等遊戲都將在今年夏季加入支援此項功能，透過更少運算效能呈現更精緻遊戲畫面。

另外，XMX設計也能應用在創作應用，其中包含強化影片強化、像素提升等，未來也將對應Adobe Premiere Pro等創作軟體使用，甚至也成為業界第一款原生完整支援AV1編解碼的顯示卡，相比軟體編碼約可提升50倍處理效率。

▲成為業界第一款原生完整支援AV1編解碼的顯示卡
▲成為業界第一款原生完整支援AV1編解碼的顯示卡

以效能對比來看，隸屬Arc 3系列的A370M比起先前推出Iris Xe約提升2.35倍。

而為了讓使用者能藉由Arc系列顯示卡獲得更好遊戲體驗，Intel此次也宣布打造名為「Control」的軟體套件，標榜能在不登入任何帳號情況下，即可針對遊戲效能進行最佳化調整，並且提供創作應用工具，甚至也能參考全球玩家採用設定參數，藉此讓遊戲能以更好顯示效能呈現。

▲名為「Control」的軟體套件，標榜能在不登入任何帳號情況下，即可針對遊戲效能進行最佳化調整
▲名為「Control」的軟體套件，標榜能在不登入任何帳號情況下，即可針對遊戲效能進行最佳化調整

Arc品牌顯示卡也列入Intel Evo平台設計，預計應用在更多產品

除了宣布推出Arc系列顯示卡，Intel此次也說明將使Arc品牌顯示卡列入Intel Evo平台設計，讓符合Intel Evo設計的筆電能有更高顯示效能表現，而第一款符合此設計的筆電便是三星日前推出的新款Galaxy Book 2 Pro

接下來則會由宏碁、華碩、Dell、海爾、HP、LAVIE、聯想、微星、三星等業者推出應用Arc系列顯示卡的筆電產品，而Intel NUC系列產品也確定會導入Arc系列顯示卡，在麥迪龍 (Medion)、iP3 Technology、聯達科技 (Lengda)與聞泰科技 (Wingtec)等ODM業者也會推出搭載Arc系列顯示卡的應用產品。

▲Arc品牌顯示卡也列入Intel Evo平台設計
▲Arc品牌顯示卡也列入Intel Evo平台設計

▲三星日前推出的新款Galaxy Book 2 Pro符合Intel Evo與Arc系列顯示卡設計
▲三星日前推出的新款Galaxy Book 2 Pro符合Intel Evo與Arc系列顯示卡設計

▲未來將有更多搭載Arc系列顯示卡筆電產品問世
▲未來將有更多搭載Arc系列顯示卡筆電產品問世

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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