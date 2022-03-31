鎖定專業工作者需求 LG在台推出Ultra系列頂級顯示器

LG宣布在台推出Ultra系列頂級顯示器，分別提供型號為40WP95C的UltraWide多工作業顯示器，以及型號各為型號32EP950、27EP950的UltraFine Display OLED Pro高畫質編輯顯示器，鎖定多領域專業工作者使用需求。

其中，UltraWide多工作業顯示器採Nano IPS曲面螢幕及解析度達5120 x 2160的顯示表現，40吋螢幕長寬比則是21:9，藉此對應多工及影片觀看等應用需求，同時搭配低藍光護眼，以及環境光自動偵測功能避免眼睛長時間觀看產生疲勞。

顯示器部分則對應HDR10、FreeSync Premium等設計，並且支援98% DCI-P3色域表現，等同sRGB 135%色彩範圍，藉此滿足專業影像工作者對於色彩精準細節的要求，而在顯示器本身也支援調整螢幕高低、傾斜角度與旋轉方向等，並且具備Thunderbolt 4與USB-C等連接埠設計。

而區分32吋與27吋設計的UltraFine Display OLED Pro，則透過OLED字體發光特性呈現更真實色彩表現，對比度達1000000：1，並且支援99% DCI-P3與Adobe RGB色彩範圍表現，另外也支援10位元色彩顯示，可對應專業工作時的色彩顯示需求，甚至可以透過硬體校準調整色彩，確保色彩顯示準度。

建議售價方面，LG UltraWide多工作業顯示器將以新台幣49900元價格銷售，UltraFine Display OLED Pro高畫質編輯顯示器依照尺寸差異，32吋版本將以新台幣99000元銷售，27版本售價則是新台幣79000元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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