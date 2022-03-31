Ionex車能網3.0上線滿週歲 光陽推全新騎到飽優惠讓你「勁量騎」

光陽宣布迎接Ionex 車能網3.0上線週年，將推出全新「勁量騎」哩程不設限等資費優惠，希望以全面超越同業形式全面出擊。

此次推出全新資費方案，光陽強調將以最多元資費內容、最優惠價格、最豐富的可用安時，搭配最貼心的服務，藉此以全面超越的優惠方案，搶佔電動車騎士市場。

相較Gogoro日前公布全新服務升級與電池資費方案，並且讓騎到飽方案使用模式轉型的作法，光陽表示全新Ionex 3.0資費方案將在原先的資費基礎上，全面加贈免費使用安時。以單顆電池的499方案為例，在計算加贈的免費300安時後，基本費可使用的安時從250安時躍升為550安時，增幅達2倍以上。

其中，對高哩程騎乘需求，光陽新增兩個雙顆電池高用量的超優惠方案，分別為1249方案與1279勁量騎方案，前者提供每安時1.7元計費，除基本費所內含的735安時之外，再額外加贈570安時用量，總計可使用1305安時，並且將綁約18個月基本費降至949元，而後者則提供每月基本費1279元，每次申辦至少使用3個月，即可不限使用安時，適合超高用量騎乘需求。

另外，在全新資費方案推出後，亦可適用原本免費換電優惠，其中單顆電池299、499方案，以及雙顆電池299、499、799方案，可在免費換電優惠下使基本費降為0元。而全新的1249方案，則在總計可使用1305安時情況下，搭配免費換電優惠，綁約後基本費降為150元，而超高用量的1279勁量騎方案，搭配免費換電優惠下，則可讓基本費降至480元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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