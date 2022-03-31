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《暗黑破壞神IV》美術設計超狂 靠氣候和光線表現讓玩家「身臨其境」

聯合新聞網 / 楊又肇

暴雪娛樂稍早由《暗黑破壞神IV》開發團隊公布遊戲美術設計，聚焦遊戲中各區域的設計方式，以及如何整合區域且塑造身臨其境的環境美術表現。

此次分別由美術總監Chris Ryder、美術副總監Brian Fletcher、燈光副總監Ben Hutchings、首席室內環境美術設計師Matt McDaid，以及首席道具與互動物美術設計師Chaz Head等團隊成員深入與玩家分享設計理念。

其中，開發團隊更注重營造出身臨其境的遊戲環境，因此在概念美術、遊戲場景和實裝設計訂定兩個基本原則，分別是「中世紀風格美術」與「重返黑暗」。

在這兩個基本原則下，開發團隊設計出來的遊戲環境特別講究細節精細度與顏色搭配，並且致力於營造獨一無二的視覺風格。而在打造充滿危險氛圍的聖修亞瑞時，更透過氣候和物理導向光線表現詮釋更加真實的感受。

《暗黑破壞神IV》將首度推出共享開放世界設計，總共有5個區域可供探索，其中包含大乾原、斯科斯格倫海岸，以及冰川山脊，每個區域都由《暗黑破壞神》的美術和設計團隊精心打造，並且在許多區域加入動態物件，藉此讓建築構造和地形環境更加充滿生命力，另外也加入寫實且多元的破壞機制，讓遊戲環境中出現諸多可互動且可破壞的物體。

此外，《暗黑破壞神IV》將有超過150個隨機地城，透過開發團隊製作一系列的地貌圖樣組，透過巧妙方式搭配不同物體、互動道具與光線，藉此讓更多地貌看起來自然，並且能在相同地城中的兩個不同圖樣組之間無縫轉換。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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