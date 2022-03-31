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推出《美洲新世界》、《失落的方舟》就退場？亞馬遜遊戲工作室負責人離職

聯合新聞網 / 楊又肇

負責帶領亞馬遜遊戲工作室 (Amazon Games Studio)的Mike Frazzini，稍早透過個人LinkedIn頁面證實已經從亞馬遜離職。

Mike Frazzini並未透露其接下來發展，僅說明將留更多時間給家人，同時也說明在去年終於順利推出《美洲新世界》 (New World)，而更早時候推出的《失落的方舟》 (Lost Ark)也獲得不少玩家支持，認為目前是相當合適的退場時間。

不過，先前因為Mike Frazzini本身不具任何遊戲製作經驗，因此在新版《魔戒》多人線上遊戲，以及主打多人競技的免費第三人稱射擊遊戲《Crucible》終止開發時，曾引發不少批評，加上佔用員工私人時間開發遊戲的作法也產生許多爭議，使得亞馬遜遊戲工作室在先前發展面臨批評。

但目前來看，亞馬遜遊戲工作室相關發展至少已經有一定成果展現，接下來應該就會趁勢接續推出更多吸引玩家遊玩的作品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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