聽新聞
test
0:00 / 0:00
推出《美洲新世界》、《失落的方舟》就退場？亞馬遜遊戲工作室負責人離職
負責帶領亞馬遜遊戲工作室 (Amazon Games Studio)的Mike Frazzini，稍早透過個人LinkedIn頁面證實已經從亞馬遜離職。
Mike Frazzini並未透露其接下來發展，僅說明將留更多時間給家人，同時也說明在去年終於順利推出《美洲新世界》 (New World)，而更早時候推出的《失落的方舟》 (Lost Ark)也獲得不少玩家支持，認為目前是相當合適的退場時間。
不過，先前因為Mike Frazzini本身不具任何遊戲製作經驗，因此在新版《魔戒》多人線上遊戲，以及主打多人競技的免費第三人稱射擊遊戲《Crucible》終止開發時，曾引發不少批評，加上佔用員工私人時間開發遊戲的作法也產生許多爭議，使得亞馬遜遊戲工作室在先前發展面臨批評。
但目前來看，亞馬遜遊戲工作室相關發展至少已經有一定成果展現，接下來應該就會趁勢接續推出更多吸引玩家遊玩的作品。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
數位夯什麼
▪ 新版iPad Pro該要出了吧？2大亮點曝光 網友在意「這關鍵」才想買
▪ 【實測】「以為亂講！」口罩解鎖解不開？用這2口訣果真成功解鎖iPhone
▪ 【專題】iPhone也「折」服？螢幕展開才夠酷 5款摺疊手機一次看
▪ 【教學】iPhone超詳細電池健康度 靠「電池壽命」捷徑輕鬆掌握
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言