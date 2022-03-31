男大生在NFT市場出賣「靈魂」 買家可任意使用、轉售或保留

荷蘭海牙藝術學院（Hague art academy）21歲學生沙伊克（Stijn van Schaik）將他的「靈魂」做成數字藝術作品，放到全球最大的NFT交易平台OpenSea出售。買家可以使用、轉售或保留他的靈魂。

沙伊克在商品敘述寫著：「我在這裡販售我的靈魂。在我還擁有靈魂的時候，歡迎提問任何關於我或我靈魂的事情。」

沙伊克靈魂買賣部分合約內容包括：

‧ 公開聲稱自己是相關靈魂的擁有者。 ‧ 將靈魂全部或部分轉移給任何人或實體。 ‧ 將上述靈魂全部或部分轉讓給任何神靈或精神實體。 ‧ 未達某種目的，可全部或部分使用靈魂，減少其價值、數量或本體，或可納入一個更大的整體。

沙伊克出賣靈魂是為了探索加密貨幣的可能性。他的靈魂目前售價為0.11以太坊（約合新台幣10617元）。他希望不熟悉NFT或加密貨幣的人透過他的靈魂買賣更了解這項技術。

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