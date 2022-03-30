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8K畫質即時運算效能巨獸 GeForce RTX 3090 Ti搶攻市場

聯合新聞網 / 楊又肇

雖然並未在GTC 2022期間亮相，但NVIDIA還是如先前傳聞在3月底前正式推出GeForce RTX 3090 Ti，同時也由OEM業者推出多款客製化設計版本。

原本在今年1月初便預告將在1月下旬正式推出的GeForce RTX 3090 Ti，後來則是因為諸多因素一再延後上市時間，目前終於確定會在3月底進入市場銷售。

相較先前推出的GeForce RTX 3090，此次升級的GeForce RTX 3090 Ti則是採用84組SM運算單元，總計搭載10752組CUDA核心，同時也具備336組Tensor Core與84組RT Core設計，最高運作時脈可達1860MHz。

顯示記憶體雖然維持採用24GB GDDR6X規格設計，但記憶體傳輸速率則是提高至21Gbps，並且能在相同的384位元傳輸介面提供每秒可達1008GB的記憶體傳輸頻寬，藉此對應更高的顯示數據處理效率。

不過，整體熱設計功耗則是增加至4450W，必須配合PCIe 8+8+8pin供電才能順利運作，甚至在OEM業者打造的客製化設計版本還會額外提供16-pin轉3組8-pin電源轉接配件，方便使用者安裝。

建議售價方面，GeForce RTX 3090 Ti將以1999美元起跳價格銷售，台灣地區建議售價則從新台幣64999元起跳，主要鎖定高效能運算、8K影像運算需求，或是希望以此作為Titan規格顯示卡替代方案的使用需求。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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