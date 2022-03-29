男子窗邊「打飛機」慘成Google街景春光 60萬網友爭看
Google Maps拯救無數路癡，其中的街景模式更能讓用家查看街景實況，但此功能過去不時都爆出「彩蛋」，例如有網民發現已逝世的親人或寵物，亦有人因此被揭發出軌，甚至出現不雅畫面！最近有外國網民就在社交平台分享影片，發現1名英國男子在家中房間床上自慰時，竟被窗外路過的Google街景拍攝車捕捉下來，尷尬畫面引來網民熱議，在Twitter上更吸引逾60萬人次觀看，目前Google Maps已把涉事的屋子窗戶「打碼」。
據報影片原先被發布在TikTok上，後來被網民轉載至Twitter等社交平台。影片中，看到有Google Maps用家以街景模式查看英國得文市（Devon）村莊布拉德沃斯（Bradworthy），後來視線停留在某白色外牆的房子，仔細看竟發現1名紅衣男子正在窗邊床上自慰，下身重要部位也沒有打碼，全部被看光光。
該名將影片分享至Twitter上的網民笑言「想像一下被Google Maps抓包的樣子」，帖文很快便獲約2.3萬人讚好，更有約61萬觀看人次。翻查Google Maps，涉事地點的同一窗戶目前已獲「打碼」處理，網頁亦顯示該街景圖像拍攝於2021年10月。
延伸閱讀：
文章授權轉載自《香港01》
▪ 新版iPad Pro該要出了吧？2大亮點曝光 網友在意「這關鍵」才想買
▪ 【實測】「以為亂講！」口罩解鎖解不開？用這2口訣果真成功解鎖iPhone
▪ 【專題】iPhone也「折」服？螢幕展開才夠酷 5款摺疊手機一次看
▪ 【教學】iPhone超詳細電池健康度 靠「電池壽命」捷徑輕鬆掌握
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言