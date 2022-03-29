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男子窗邊「打飛機」慘成Google街景春光 60萬網友爭看

香港01 / 撰文： 朱利安
外國1段影片影片引來網民討論，英國1名男子在家中房間床上自慰時被路過的Google街景車拍下，下體重要部位沒有被打碼。（Twitter影片截圖）
外國1段影片影片引來網民討論，英國1名男子在家中房間床上自慰時被路過的Google街景車拍下，下體重要部位沒有被打碼。（Twitter影片截圖）

Google Maps拯救無數路癡，其中的街景模式更能讓用家查看街景實況，但此功能過去不時都爆出「彩蛋」，例如有網民發現已逝世的親人或寵物，亦有人因此被揭發出軌，甚至出現不雅畫面！最近有外國網民就在社交平台分享影片，發現1名英國男子在家中房間床上自慰時，竟被窗外路過的Google街景拍攝車捕捉下來，尷尬畫面引來網民熱議，在Twitter上更吸引逾60萬人次觀看，目前Google Maps已把涉事的屋子窗戶「打碼」。

據報影片原先被發布在TikTok上，後來被網民轉載至Twitter等社交平台。影片中，看到有Google Maps用家以街景模式查看英國得文市（Devon）村莊布拉德沃斯（Bradworthy），後來視線停留在某白色外牆的房子，仔細看竟發現1名紅衣男子正在窗邊床上自慰，下身重要部位也沒有打碼，全部被看光光。

該名將影片分享至Twitter上的網民笑言「想像一下被Google Maps抓包的樣子」，帖文很快便獲約2.3萬人讚好，更有約61萬觀看人次。翻查Google Maps，涉事地點的同一窗戶目前已獲「打碼」處理，網頁亦顯示該街景圖像拍攝於2021年10月。

翻查Google Maps，涉事住所的同一窗戶已被打碼。（Google Maps網頁截圖）
翻查Google Maps，涉事住所的同一窗戶已被打碼。（Google Maps網頁截圖）

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文章授權轉載自《香港01》

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