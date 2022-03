Fuchsia OS負責人揮別Google 此款作業系統未來發展成謎

雖然Google已經證實Fuchsia OS的存在,但除了說明不會以此作業系統取代現有Android,同時目前也僅應用在新版NEST Hub,整體上對於這款作業系統實際應用方向仍未有太大著墨。而稍早消息中,則是傳出Fuchsia OS產品負責人暨工程總監Chris McKillop已經從Google離開,顯然有讓此款作業系統未來發展蒙上一層陰影。

Chris McKillop稍早在個人Twitter頁面透露已經從Google離開,更說明在Google任職10年時間裡,不僅帶領Fuchsia OS產品團隊,更協助建立開源行動應用軟體開發套件Flutter項目團隊,另外也曾短暫參與Android TV產品研發。

而Fuchsia OS產品團隊隨後也證實Chris McKillop已經離開,但並未透露其具體離開因素,而Chris McKillop也僅表示個人將迎向下一個冒險挑戰。

Today, after 10 years, I’ve left Google. The team working on #Fuchsia is one the best ever assembled - I expect great things to come from them in the future. Time for my next adventure - will share more next week. pic.twitter.com/ocEq2L2rOa

— Chris McKillop (@chrismckillop) March 25, 2022