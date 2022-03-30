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Fuchsia OS負責人揮別Google 此款作業系統未來發展成謎

聯合新聞網 / 楊又肇

雖然Google已經證實Fuchsia OS的存在，但除了說明不會以此作業系統取代現有Android，同時目前也僅應用在新版NEST Hub，整體上對於這款作業系統實際應用方向仍未有太大著墨。而稍早消息中，則是傳出Fuchsia OS產品負責人暨工程總監Chris McKillop已經從Google離開，顯然有讓此款作業系統未來發展蒙上一層陰影。

Chris McKillop稍早在個人Twitter頁面透露已經從Google離開，更說明在Google任職10年時間裡，不僅帶領Fuchsia OS產品團隊，更協助建立開源行動應用軟體開發套件Flutter項目團隊，另外也曾短暫參與Android TV產品研發。

而Fuchsia OS產品團隊隨後也證實Chris McKillop已經離開，但並未透露其具體離開因素，而Chris McKillop也僅表示個人將迎向下一個冒險挑戰。

在加入Google之前，Chris McKillop曾在蘋果任職，並且參與第一版iPhone OS (後來成為現今的iOS)研發，甚至更早之前也曾加入被HP收購的Palm，同時也是webOS創始團隊成員之一，顯示其職涯經歷都是圍繞在作業系統研發，因此預期Chris McKillop接下來也會投入特定作業系統產品研發。

至於在Chris McKillop離開之後，Google是否會持續發展Fuchsia OS，現在還無法確認。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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