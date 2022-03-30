台灣第三家上線運作純網銀 將來銀行標榜自由啟動利息放大

在樂天國際銀行、LINE BANK兩家純網銀接連在台灣上線運作後，由中華電信、兆豐銀行、新光集團、全聯實業、凱基銀行、關貿網路等企業合組的「台灣隊」純網銀—將來銀行，終於也在今日 (3/29)正式宣布上線運作，並且標榜可在3分鐘內完成開戶，同時如先前說明提供帳號自由選、可自由啟動利息放大的「N倍券」、自由開立的「口袋」，以及可自由使用的點數—將來N點，標榜以6大開業優惠吸引台灣用戶。

同時，此次在台上線運作也宣布由最大股東中華電信提供背後包含資安、大數據、人工智慧等技術資源，藉此協助將來銀行佈局數位金融生態圈，並且推動台灣數位金融產業發展，同時未來也規劃讓將來銀行服務能與中華電信Hami Point點數生態圈結合，藉此讓中華電信用戶能有更好數位金融使用體驗。

除了日前宣布讓消費者預先申請自選帳號，將來銀行此次宣布正式上線運作的同時，更開放所有消費者能以特殊紀念日、幸運數字組合、諧音組合，或是手機號碼作為個人銀行帳號，並且可在單一帳號下設立最多9組能各自命名的「口袋」，藉此對應日常生活中不同存款目標，或是理財用途。而在N倍券部分，則是可在牌告利率上疊加使用，藉此讓存款利息放大，使特定活存口袋加息，加快存款成長速度。

▲以6大開業優惠吸引台灣用戶

配合此次上線運作，將來銀行宣布提供活存0.8%利息金額無上限、一年期定存利率1.5%，以及半年期定存利率1.2%優惠之外，在今年5月底以前透過「將將卡」刷卡消費，即可享1%無上限、4%每月回饋上限200N點，加總可達最高5%的消費回饋，另外也能搭配將來銀行N點，以1點折抵1元、支援消費金額全數即時折抵，並且提供利率從1.58%起跳的限時信貸，讓消費者能更方便貸款必要資金。

▲標榜更容易依照需求設定不同「口袋」進行存款規劃，甚至可透過N倍券加碼利率

在帳戶對應實體卡片部分，將來銀行表示此次推行四種卡面是由台灣中生代平面設計師方序中帶領團隊設計，採3D銑邊設計，提供將來白、將來黑、將來黃與將來灰四款配色，同時卡片本身也是採VISA簽帳卡設計，並且整合一卡通票卡功能，更可透過app遠端鎖卡避免卡片遺失被盜刷，或是臨時關閉刷卡功能。

▲「將將卡」提供四種卡面，本身為VISA簽帳卡

▲結合一卡通票卡功能

而在此次上線活動中，將來銀行更提供新開戶加贈200N點，以及加碼利率高達6.66%的N倍券，藉此吸引更多消費者申請開戶。至於在提款手續費部分，將來銀行則是提供單月最高66次跨行轉帳免費，以及6次跨行提款免費優惠。

除此之外，將來銀行更宣布未來將結合中華電信、兆豐銀行、新光集團、全聯實業、凱基銀行、關貿網路等企業資源，將在台灣打造規模更大的金融生態圈，藉此讓消費者能獲得更大金融優惠與使用便利性。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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