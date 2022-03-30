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HP宣布收購前身為Plantronics的Poly 強化未來混合工作型態業務發展
HP宣布，以每股40美元價格、全現金形式買下前身為Plantronics的Poly，總交易金額將達33億美元。
依照說明，HP收購Poly是為了強化後疫情時代的混合工作型態的業務發展，藉此鎖定多達75%的混合型態辦公的工作者需求市場，例如在超過9000個會議室內僅有10%不到比例設置視訊會議系統，預期在此次收購Poly之後，將能在2024年以前讓會議室解決方案業務成長3倍。
而在由HP收購之後，Poly仍將維持品牌獨立運作，並且依然由Dave Shull擔任執行長暨總裁身分。
此筆交易預計會在今年底之前完成，而HP在此次宣布收購Poly之前，更針對電競市場宣布收購金士頓旗下電競品牌HyperX，因此預期接下來將不會藉由Poly旗下產品進軍遊戲相關耳機產品。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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