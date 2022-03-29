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精選／iPhone 14或採用換皮版A15晶片、華為邊裁員邊吸納優秀人才

集微網 / 集微網

集微網消息，據外媒報導，蘋果iPhone 14系列將搭載A16仿生晶片，這是iPhone 13 Pro上的A15晶片升級版，而iPhone 14 Pro系列將搭載最新的A16 Pro晶片。

據了解，今年 iPhone 14 系列將有四個型號，包括 iPhone 14、iPhone 14 Max、iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max。其中iPhone 14 價格與 iPhone 13 相同，但 iPhone 14 Max 將多出 100 美元。具有額外功能的 iPhone 14 Pro 將是 1099 美元起步。

爆料稱，蘋果計劃在 iPhone 14 系列上推出兩個版本的 A16晶片。iPhone 14 和 iPhone 14 Max 將搭載 A16仿生晶片，其與 iPhone 13 Pro 搭載的晶片規格類似。iPhone 13 和 iPhone 13 mini 搭載的 A15為四核GPU，而 iPhone 13 Pro 和 iPhone 13 Pro Max 的 A15晶片為五核GPU，iPhone 14系列的差距可能更大。

整體來說，iPhone 14系列今年不同機型的差距非常大，標準和Pro幾乎是兩款機型，Pro的挖孔屏幕、大底攝像頭、不鏽鋼邊框、LTPO 120Hz屏幕乃至內置晶片都有不小的區別，iPhone 14和iPhone 13相比，優勢非常不明顯，恐怕在秋季發佈會當天，iPhone 13就會從官網下架了。

華為今日擧行2021年年度報告發佈會。華為輪值董事長郭平以及華為公司副董事長、CFO孟晚舟出席業績說明會。

在採訪環節，對於困難之下華為是否會裁員的問題，郭平表示，科研和創新精神是華為賴以生存的基礎，將持續加大在人才特別是頂尖人才的吸納。他透露，華為去年和前年招聘了2.6萬名應屆生，其中300多人是天才少年；2022年計劃招聘1萬多名應屆生。郭平稱，只有優秀的人才才能解決華為現在的困難。

對於是否會自建晶片工廠來應對供應鏈危機，郭平回應稱：“美國連續多年的製裁對華為消費者業務造成了非常大的下滑，但ToB業務連續性現在還有保障。我們在積極和各方探討手機的可持續性解決方案，同時也在拓展可穿戴、運動健康和全屋智能等新業務。目前，華為可穿戴正在高速發展。”

華為雖然這次業績表現尚可，但不可否認的是消費者業務繼續快速下滑萎縮，在可預見的未來，華為將繼續轉移重點方向，在裁員方面，如果先前沒有大規模進行過裁員的話，也無法展開新的招聘，並且新招進來的人才大概率也不會是消費者業務方向的，希望華為能挺過這個寒冬吧。

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