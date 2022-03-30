數百款遊戲新作試玩 Steam新品節將從6月13日一連展開7天活動

Valve稍早確認今年度的Steam新品節，將從6月13日展開為期7天的活動，將提供數百款遊戲新作試玩，同時也將由開發者透過直播分享遊戲開發幕後。

Steam新品節已經接連舉辦幾次，去年是在2月期間舉辦，而前年則是選在10月時候展開，今年則是比照2019年回到6月時候舉辦。

從時間點來看，Steam新品節有可能會與今年度的E3 2022活動時間重疊，但以目前E3 2022尚未確定具體時程，而日前也有消息指稱E3 2022最終有可能取消，或許Valve先公布Steam新品節舉辦時間，將能吸引更多玩家關注，同時也能先與更多遊戲開發者配合線上直播互動內容。

而透過Steam新品節，Vavlve預期將能讓更多中小型遊戲開發商、獨立遊戲開發者能藉此與更多玩家互動，並且推廣即將推出的遊戲作品，同時更可透過Steam服務平台讓玩家搶先遊玩。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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