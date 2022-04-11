準備入手最新 iPad Air 5？精選 SwitchEasy 熱銷 iPad 配件！

在果粉們引頸企盼中，Apple 甫發表的 iPad Air 5 果然不負眾望造成市場熱烈迴響，首度升級搭載 M1 處理器，讓 iPad Air 5 效能勝出許多 Windows 同價位帶電腦，但超強功能還需絕佳配件駕馭，來自美國的SwitchEasy 魚骨牌特別採用多項專利設計推出五大精品配件，滿足讓果粉們對 iPad Air 5 的驚奇體驗。

SwitchEasy 魚骨牌被譽為iPad週邊配件專家。 圖／SwitchEasy 魚骨牌提供

精選 SwitchEasy 魚骨牌 iPad 殼等五大熱銷配件，讓iPad更加活用

SwitchEasy 魚骨牌創立於美國加州，所有產品設計都是為了符合原廠 Apple 而生，自 2005 年成立以來稟持「Life’s Easy」使命，運用多國專利技術不斷提升消費者在各種科技生活型態轉變間的使用體驗，產品連續多年榮獲 CES iLounge Best of Show，多年來在果粉心中一直是 Apple 配件的精品首選。

iPad 全系列配件各領風騷

多款配色任選，Origami 全方位支架保護套提供了 7 種以上配色選擇，更提供觀影、閱讀、繪圖等共4種角度，可隨各種使用情境隨心轉換。保護套擁有磁吸外扣的置筆功能，可收納 iPad 觸控筆，無觸控筆也不會多出筆槽空間。

Origami 全方位支架保護套（星光白）可隨各種使用情境隨心轉換。 圖／SwitchEasy 魚骨牌提供

Origami 全方位支架保護套（松葉綠）推出新色供消費者有多樣選擇。 圖／SwitchEasy 魚骨牌提供

獨家專利設計，CoverBuddy 磁吸保護殼可支援 Apple 原廠鍵盤，擁有獨家專利智能接點技術，讓鍵盤與 iPad 間精準連結，支援 Magic Keyboard / Smart Keyboard Folio，也是全球最輕薄的 iPad 保護殼，同樣採用極細纖維內襯，保護 iPad 不刮傷，另外還附有 ApplePencil 專用筆槽，貼心收納並支援 ApplePencil 2 磁吸充電。

CoverBuddy 磁吸保護殼擁有獨家專利，可支援 Apple 原廠鍵盤。 圖／SwitchEasy 魚骨牌提供

創作者首選，SwitchPaper 可拆卸類紙膜可隨意拆裝使用，於繪畫創作時，吸上可享受擬真紙感，拆卸即可校對色差；當觀看影片時，相較於黏貼式可方便取下還原螢幕高解析度。在材質上使用堅韌耐用材質，日常使用不需擔心會造成刮傷，可重複多次使用，還可以清水沖洗或以細纖維布擦拭，輕鬆去除髒污，SwitchEasy 還非常貼心的附贈專收納夾減少擠壓所造成的變形。

SwitchPaper 使用磁吸及奈米吸盤設計可隨意拆裝使用。 圖／SwitchEasy 魚骨牌提供

超高CP值，EasyPencil Pro 4 旗艦版 iPad 觸控筆只需要接近 Apple Pencil 一半的價錢，一次擁有 3 種不同筆頭，分別為金屬、PA66及原廠同規格，提供消費者依據不同情境更換筆頭的產品體驗，可磁吸在 iPad 側邊，可跨代使用，大多數 iPad型號都可支援。

3種可替換筆頭分別為：通用款 - 最接近 Apple Pencil 原廠材質，繪畫與書寫皆順暢。書寫款 - 金屬材質，通過 15 萬次耐磨測試，在類紙膜上書寫，也有原子筆手感繪圖款 - 使用PA66材料，提供繪畫時超滑順與靜音體驗。

EasyPencil Pro 4 擁有超高 CP 值，只需原廠觸控筆的一半價格。 圖／SwitchEasy 魚骨牌提供

購買 EasyPencil Pro 4 即提供金屬、PA66及原廠同規格3種筆頭。 圖／SwitchEasy 魚骨牌提供

人體工學設計，MagMount 磁吸 iPad 支架打破以往保護套的角度限制，提供穩定架高支撐的功能，藉由強力磁鐵吸附，讓iPad穩定不滑落，當長時間使用 iPad 時， 不論是工作或是看影片，都能以更舒適的觀看視角使用。

MagMount 磁吸支架打破以往保護套的角度限制，提供了穩定架高支撐的功能。 圖／SwitchEasy 魚骨牌提供

以上這些專屬酷炫配件，果粉們心動了嗎？欲知更多 iPad Air、 iPad mini 、iPad Pro等配件詳情，可前往 SwitchEasy 魚骨牌官網深入了解：https://www.switcheasy.com.tw/categories/ipad

商品推薦