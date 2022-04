準備入手最新 iPad Air 5？精選 SwitchEasy 熱銷 iPad 配件！

相關消息指稱基於《最後生還者 二部曲》 (The Last of Us Part II)的多人遊玩模式,原本計畫以「大逃殺」類型遊戲形式呈現,但目前已經改變原本設定方向,將改為《湯姆克蘭西:全境封鎖》 (Tom Clancy's The Division)、《逃離塔科夫》 (Escape from Tarkov)形式的綜合設計,甚至支援單機遊玩模式,並且可能以免費遊戲內容登上PlayStation 5平台,同時也計畫推出Windows PC平台版本。

