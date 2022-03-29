外媒喊話 蘋果應該向Android平台開放更多服務

在稍早的「Power On」專欄內容中，彭博新聞記者Mark Gurman認為蘋果應該更積極向Android平台開放其網路服務，而非僅侷限在蘋果自有硬體生態。

雖然蘋果早已向Android平台提供部分網路服務，例如最先開放的Apple Music，以及將Android裝置資料移轉至iOS平台的app，後來更針對Android TV提供Apple TV+服務，但並未開放Android手機裝置使用。

在Mark Gurman看法中，認為蘋果讓更多網路服務開放Android裝置使用，實際上並不會影響蘋果硬體生態產品銷售，反而能吸引更多人加入使用iPhone、iPad及Mac機種等，但如果蘋果堅持讓旗下網路服務僅能透過其硬體生態產品使用，反而會變成阻止更多人使用蘋果硬體的阻礙。

原因在於當使用者認為必須先購買蘋果硬體裝置才能使用特定網路服務，除非有更大平台轉換意願，或是其他因素影響換機，否則多數人恐怕還是只會維持觀望。

而蘋果內部仍有部分意見認為，若向Android平台開放使用更多網路服務，恐怕會有想蘋果本身硬體產品銷售。但從Apple Music在Android平台使用情況來看，從市調機構Sensor Tower統計數據顯示，在Google Play Store的音樂類型app下載排行中，第一名依然是Spotify，累積下載數量已經超過10億次，而Apple Music則僅在7900萬次，排名約42名，並未因為Android平台裝置市佔規模而有相應增加情況。

因此，Mark Gurman認為蘋果可以更進一步向更多Android裝置開放Apple TV+增加影音內容觀看量，並且讓Android平台裝置也能使用諸如Apple Books、Apple Podcosts與Apple News+，以及與iCloud連動的行事曆、郵件、備忘錄等服務，讓更多使用Mac筆電與Android手機的使用者能有更加便利操作體驗。

不過，Mark Gurman並未建議蘋果開放Apple Maps等與Google服務重疊項目，畢竟Android平台使用者早已習慣Google所提供服務。而在建議開放服務中也未包含蘋果的iMessage，因為此項服務依然是蘋果用來與吸引眾人使用iPhone的重點服務之一。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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