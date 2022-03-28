蘋果最快在下周公布WWDC 2022時間 有望聚焦iOS 16

結束春季發表會活動之後，蘋果接下來的重心顯然會放在WWDC 2022，而最快預期將在下週對外發送活動邀請，並且開放全球開發者報名參加。

而隨著蘋果接下來準備在4月間開始讓員工返回辦公室工作，是否代表接下來的WWDC 2022有可能會改以實體形式舉辦？

但從目前全球跨國旅遊仍因各地區防疫隔離政策不一，加上諸如Google在內科技業者雖然同樣準備在今年4月讓員工重返辦公室，但仍決定透過線上形式舉辦接下來的開發者活動，藉此讓全球更多開發者都能透過網路參與活動，因此蘋果接下來預計舉辦的WWDC 2022，或許仍會維持線上形式舉辦，但也可能開放部分人士參與實體活動。

至於此次活動預期會聚焦在新版iOS 16、iPadOS 16、watchOS 9、macOS 13，以及包含tvOS 16等作業系統升級內容，另外也可能同步揭曉新款硬體產品，特別是目前尚未換上Apple Silicon處理器設計的Mac Pro。

從先前蘋果說明M1 Ultra將是M1系列最後一款產品，因此新款Mac Pro除非直接跨入M2系列處理器設計，否則將可能如市場傳聞藉由多處理器形式，透過串連更多M1 Ultra形成更高運算效能，但具體細節還是要等蘋果公布才能確認。

另外，從去年舉辦的WWDC 2021是在3月30日晚間發出活動邀請，活動時間則是在2021年6月7日至11日期間展開，蘋果有可能會選在相近時間發送活動邀請，並且選在相近時間舉辦WWDC 2022活動。同時，距離上次在WWDC期間揭曉硬體產品，已經是2019年與2017年，而在去年並未公布硬體新品情況下，今年在WWDC 2022公布新款硬體產品的機率似乎相當高。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦