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IKEA推新戶外燈具 防水防塵、竟可360度音樂播放
跟Sony將音樂與燈具結合的設計一樣，IKEA也推出Vappeby系列戶外燈具，本身也具備藍牙連接音樂播放能力。
Vappeby系列採簡單外型設計，同時針對戶外環境使用，因此本身採用IP65等級防水防塵設計，並且能藉由360度全方位輸出聲音方式，讓周圍的人都能聽見清晰播放聲音。
電池部分約可對應最長12小時連續使用時間，但如果同時開啟燈光與聲音播放功能的話，可能會讓電池續航時間再短一些，至於燈光則採用兩段式設計，藉此對應不同照明需求。
而在音樂播放功能部分，除了透過藍牙方式與手機端連接聲音來源之外，Vappeby系列還整合Spotify Tap功能，藉此接續播放使用者在手機端的Spotify音樂內容，或是直接依照使用者偏好音樂內容建立歌單播放。
此系列燈具提供灰色與深藍色兩種配色選項，建議售價則是65美元，同時為了呼應環保，在原廠盒裝並未提供USB充電器，而僅提供USB-C連接線。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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