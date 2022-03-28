IKEA推新戶外燈具 防水防塵、竟可360度音樂播放

跟Sony將音樂與燈具結合的設計一樣，IKEA也推出Vappeby系列戶外燈具，本身也具備藍牙連接音樂播放能力。

Vappeby系列採簡單外型設計，同時針對戶外環境使用，因此本身採用IP65等級防水防塵設計，並且能藉由360度全方位輸出聲音方式，讓周圍的人都能聽見清晰播放聲音。

電池部分約可對應最長12小時連續使用時間，但如果同時開啟燈光與聲音播放功能的話，可能會讓電池續航時間再短一些，至於燈光則採用兩段式設計，藉此對應不同照明需求。

而在音樂播放功能部分，除了透過藍牙方式與手機端連接聲音來源之外，Vappeby系列還整合Spotify Tap功能，藉此接續播放使用者在手機端的Spotify音樂內容，或是直接依照使用者偏好音樂內容建立歌單播放。

此系列燈具提供灰色與深藍色兩種配色選項，建議售價則是65美元，同時為了呼應環保，在原廠盒裝並未提供USB充電器，而僅提供USB-C連接線。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦