快訊

台北人不光榮、不幸福 柯文哲滿意度吊車尾

聽新聞
test
0:00 / 0:00

想建遊戲開發平台？微軟用雲端服務 數分鐘內即可火速設定完成

聯合新聞網 / 楊又肇

在今年GDC 2022期間，微軟宣布將以旗下Azure雲端服務，搭配與Unreal Enigne等服務整合，將讓開發者能在短短幾分鐘內於雲端建置遊戲開發平台。

微軟此項服務以Azure Game Development Virtual Machine為稱，目前已經以公開預覽形式提供測試，並且與Unreal Engine、Perforce Helix Core、Parsec、Incredibuild、Blender等開發工具，以及HP旗下遠端桌面平台服務Teradici合作，讓開發者在幾分鐘時間內快速建立遊戲開發平台。

透過雲端虛擬化，將使目前因為疫情分散各地的遊戲開發團隊能透過相同開發環境打造內容，並且藉由線上協作方式共同作業，同時也能降低對於在地硬體效能上的依賴，讓遊戲開發團隊能以更有彈性方式設計作品。

另一方面，對於小型開發團隊也能透過雲端形式降低硬體採購成本，並且能將更多專注力放在遊戲內容創作。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

疫情

延伸閱讀

高雄智慧城市展 微軟攜手中山大學招募新創加速器啟動

涉攻擊微軟與NVIDIA 駭客組織主謀疑為16歲少年

微軟將在芬蘭建置新數據中心 還要在當地成「供暖來源」

微軟用於加快資料存取的DirectStorage技術，終於登上Windows PC

相關新聞

想建遊戲開發平台？微軟用雲端服務 數分鐘內即可火速設定完成

在今年GDC 2022期間，微軟宣布將以旗下Azure雲端服務，搭配與Unreal Enigne等服務整合，將讓開發者能在短短幾分鐘內於雲端建置遊戲開發平台。

蘋果將推古典音樂APP？ 開發資訊現端倪

近期Apple Music的開發資訊裡頭，可能藏有未上市「古典音樂應用程式」的痕跡。

app訂閱方案將可用來租iPhone！蘋果最快年底推新服務

根據知情人士，蘋果公司（Apple）正在為包括iPhone在內的硬體產品研擬一種訂閱服務，構想是讓戶每月付費以擁有裝置，...

Ubisoft以ZooBuilder快速建立自然表現的動物肢體模型

在3D遊戲中的肢體動作建模，人物部分可以透過動作捕捉設備建立可對應自然表現的肢體模型，但在動物部分顯然就難以使用相同的作法，僅能由動畫師手動建模。因此，Ubisoft提出名為ZooBuilder的人工智慧工具，透過分析動物影片內容，即可建立趨近自然動作的肢體模型。

Softbank可能與高盛銀行洽談協助Arm重新掛牌上市事宜

消息指稱，Softbank目前計畫透過高盛銀行協助Arm重新掛牌上市事宜，同時計畫以至少600億美元價值對外募股。

三星製程穩定性不佳、面臨天璣9000壓力？ 傳高通5月將揭曉新款處理器

消息指出，Qualcomm日前傳聞將改以台積電4nm製程打造的強化版Snapdragon 8 Gen 1+處理器，最快會在今年5月推出，同時也將揭曉原本曾計畫在MWC 2022期間亮相的新款Snapdragon 7系列處理器。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。