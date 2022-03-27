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想建遊戲開發平台？微軟用雲端服務 數分鐘內即可火速設定完成
在今年GDC 2022期間，微軟宣布將以旗下Azure雲端服務，搭配與Unreal Enigne等服務整合，將讓開發者能在短短幾分鐘內於雲端建置遊戲開發平台。
微軟此項服務以Azure Game Development Virtual Machine為稱，目前已經以公開預覽形式提供測試，並且與Unreal Engine、Perforce Helix Core、Parsec、Incredibuild、Blender等開發工具，以及HP旗下遠端桌面平台服務Teradici合作，讓開發者在幾分鐘時間內快速建立遊戲開發平台。
透過雲端虛擬化，將使目前因為疫情分散各地的遊戲開發團隊能透過相同開發環境打造內容，並且藉由線上協作方式共同作業，同時也能降低對於在地硬體效能上的依賴，讓遊戲開發團隊能以更有彈性方式設計作品。
另一方面，對於小型開發團隊也能透過雲端形式降低硬體採購成本，並且能將更多專注力放在遊戲內容創作。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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