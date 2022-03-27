想建遊戲開發平台？微軟用雲端服務 數分鐘內即可火速設定完成

在3D遊戲中的肢體動作建模，人物部分可以透過動作捕捉設備建立可對應自然表現的肢體模型，但在動物部分顯然就難以使用相同的作法，僅能由動畫師手動建模。因此，Ubisoft提出名為ZooBuilder的人工智慧工具，透過分析動物影片內容，即可建立趨近自然動作的肢體模型。

2022-03-27 07:52