Ubisoft以ZooBuilder快速建立自然表現的動物肢體模型

在3D遊戲中的肢體動作建模,人物部分可以透過動作捕捉設備建立可對應自然表現的肢體模型,但在動物部分顯然就難以使用相同的作法,僅能由動畫師手動建模。因此,Ubisoft提出名為ZooBuilder的人工智慧工具,透過分析動物影片內容,即可建立趨近自然動作的肢體模型。

ZooBuilder其實已經開發多年,並且在2020年首度對外公開,一開始是由Ubisoft中國人工智慧與數據實驗室團隊打造,目前則由位於加拿大、負責建構技術原型的Ubisoft La Forge負責後續開發。

此項工具的原理,是透過識別動物影片內容,並且透過視覺分析方式建構動物骨架,進而建立動物自然運動的肢體模型,藉此讓動物3D模型能以合理動作在遊戲中呈現。

而建立此項工具的目的,自然是希望能藉此降低建模工作量,甚至能加快遊戲內容開發效率。

It all started when we did not find a volunteer to setup the mocap suit on a bear. https://t.co/uCbgsYdlQw