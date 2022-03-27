Ubisoft以ZooBuilder快速建立自然表現的動物肢體模型
在3D遊戲中的肢體動作建模，人物部分可以透過動作捕捉設備建立可對應自然表現的肢體模型，但在動物部分顯然就難以使用相同的作法，僅能由動畫師手動建模。因此，Ubisoft提出名為ZooBuilder的人工智慧工具，透過分析動物影片內容，即可建立趨近自然動作的肢體模型。
ZooBuilder其實已經開發多年，並且在2020年首度對外公開，一開始是由Ubisoft中國人工智慧與數據實驗室團隊打造，目前則由位於加拿大、負責建構技術原型的Ubisoft La Forge負責後續開發。
此項工具的原理，是透過識別動物影片內容，並且透過視覺分析方式建構動物骨架，進而建立動物自然運動的肢體模型，藉此讓動物3D模型能以合理動作在遊戲中呈現。
而建立此項工具的目的，自然是希望能藉此降低建模工作量，甚至能加快遊戲內容開發效率。
It all started when we did not find a volunteer to setup the mocap suit on a bear. https://t.co/uCbgsYdlQw— La Forge (@UbisoftLaForge) March 21, 2022
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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