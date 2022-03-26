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Steam進駐Chromebook 7機種 這些遊戲都能玩

聯合新聞網 / 楊又肇

日前透露將使Steam平台進駐部分Chromebook機種之後，Google稍早公布目前可使用此功能的Chromebook機種，其中分別涵蓋宏碁、華碩、HP、聯想打造產品，基本上會要求採用Intel第11代Core i5或Core i7規格處理器，以及至少8GB記憶體與Iris Xe顯示設計。

依照Google目前公布適用機種，分別包含宏碁推出的Chromebook 514 (CB514-1W)、Chromebook 515 (CB515-1W)、Chromebook Spin 713 (CP713-3W)，以及華碩推出的Chromebook Flip CX5 (CX5500)與Chromebook CX9 (CX9400)，另外也包含HP推出的Pro c640 G2 Chromebook、聯想推出的5i-14 Chromebook。

不過，由於目前仍處於早期Alpha版本測試階段，因此Google強調不保證能100%順利運作，同時遊戲執行也可能會出現無法預期問題。

而在透過Google公布操作方式切換，並且開啟相關功能之後，系統將會下載Linux版Steam，同時部分Winodws版本遊戲亦可透過Proton協議執行。

目前Google也公布幾款已經測試的遊戲內容，其中包含《傳送門2》、《DOTA 2》、《絕地要塞2》、《戰慄時空2》等Valve旗下遊戲，同時包含《黑帝斯》、《茶杯頭》、《鐵拳7》、《異塵餘生4》、《巫師3：狂獵》等其他遊戲業者打造作品也能順利執行，但受限於Chromebook硬體設計，部分遊戲僅能以中低以下畫質執行運作。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Chromebook Google Steam

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