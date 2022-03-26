Sony人事異動！槙公雄升任電子公司執行長 石塚茂樹回歸輔助電子產品業務發展

Sony稍早公布人事異動，確定石塚茂樹將從Sony電子公司執行長轉任Sony集團副董事長，並且由原本電子產品與解決方案業務負責人槙公雄升任。

此次人事異動之後，石塚茂樹將升任Sony電子公司副董事長，同時負責輔助電子產品業務發展，並且分別帶領光碟製造業務、儲存媒介事業，以及品管部門團隊。

除了由槙公雄升任Sony電子公司新執行長與社長身分，副社長則由木井一生與松本義典擔任，前者負責帶領家用娛樂與聲音產品業務，並且負責生產、調度、品質、客戶服務與設計改革，以及包含銷售與行銷事宜，而後者則負責新事業與技術開發，同時將兼任Sony集團研發與設計中心副中心長。

此外，在Sony集團人事異動中，更包含原本擔任Sony AI公司執行長與Sony電腦科學研究所社長的北野宏明，將升任Sony集團研發與設計項目負責人，並且擔任技術長身分。

上述人事異動將從4月1日起正式生效。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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