Softbank可能與高盛銀行洽談協助Arm重新掛牌上市事宜

消息指稱，Softbank目前計畫透過高盛銀行協助Arm重新掛牌上市事宜，同時計畫以至少600億美元價值對外募股。

此價值顯然是基於NVIDIA原本以近400億美元等值股票與現金收購Arm，後續因NVIDIA股價上漲，使得收購價格等同約660億美元規模。而在日前NVIDIA宣布放棄收購Arm之後，更一度讓Arm市值增加至800億美元。

而目前消息指出，Softbank已經籌集80億美元資金，準備讓Arm恢復掛牌上市事宜，同時也傳出與高盛銀行洽談合作，但先前似乎也曾與摩根大通、瑞穗金融集團進行洽談，但目前尚未有進一步確定消息，而Softbank、Arm、高盛銀行等單位並未對此作任何回應。

不過，知情人士表示Arm恢復上市計畫仍可能因為市場變化而有調整，甚至可能取消上市計畫。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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