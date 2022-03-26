快訊

鳳梨禁令逾1年陸14度「已讀不回」 我在WTO促提科學證據

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Softbank可能與高盛銀行洽談協助Arm重新掛牌上市事宜

聯合新聞網 / 楊又肇

消息指稱Softbank目前計畫透過高盛銀行協助Arm重新掛牌上市事宜，同時計畫以至少600億美元價值對外募股。

此價值顯然是基於NVIDIA原本以近400億美元等值股票與現金收購Arm，後續因NVIDIA股價上漲，使得收購價格等同約660億美元規模。而在日前NVIDIA宣布放棄收購Arm之後，更一度讓Arm市值增加至800億美元。

而目前消息指出，Softbank已經籌集80億美元資金，準備讓Arm恢復掛牌上市事宜，同時也傳出與高盛銀行洽談合作，但先前似乎也曾與摩根大通、瑞穗金融集團進行洽談，但目前尚未有進一步確定消息，而Softbank、Arm、高盛銀行等單位並未對此作任何回應。

不過，知情人士表示Arm恢復上市計畫仍可能因為市場變化而有調整，甚至可能取消上市計畫。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

摩根 Arm Softbank

延伸閱讀

涉攻擊微軟與NVIDIA 駭客組織主謀疑為16歲少年

讓營運成本達成合理平衡 Arm證實將在全球裁撤約1000名員工

與過往截然不同！蘋果未來可能打造僅有巧控鍵盤外型的「Mac」機種

Arm標榜藉其低耗電架構推動每瓦效能更高的5G網路佈署應用

相關新聞

app訂閱方案將可用來租iPhone！蘋果最快年底推新服務

根據知情人士，蘋果公司（Apple）正在為包括iPhone在內的硬體產品研擬一種訂閱服務，構想是讓戶每月付費以擁有裝置，...

蘋果擬推iPhone等硬體產品訂閱制

彭博資訊報導，蘋果公司（Apple）正考慮推出iPhone和iPad等硬體產品的訂閱服務，構想是讓用戶每月付費以擁有裝置...

網路迷因最愛用它 GIF檔之父Stephen Wilhite染疫病逝享壽74歲

他本人正名過 GIF 檔的唸法，許多人都喜歡唸成跟 gift 禮物一樣的音，但 應該念成跟花生醬品牌「Jif」，中文像「吉夫」一樣的音。

他連線YouTube創辦人陳士駿嗨聊 鼓起勇氣問「我有機會嗎？」結局噴笑

元宇宙議題超夯，YouTube創辦人陳士駿與在華爾街闖出名號的傅冠龍回台創辦AI基金投資公司，以AI演算法替有投資理財需求的顧客提供財務管理服務。最近有一位網友在Dcard發文分享與傳說中的兩位神人近

電影、電視內容將在今年5月開始自手機端Google Play Store移除

Google證實將從今年5月開始，將電影與電視內容從手機端Google Play Store移除，未來僅保留App、遊戲與圖書內容。

Softbank可能與高盛銀行洽談協助Arm重新掛牌上市事宜

消息指稱，Softbank目前計畫透過高盛銀行協助Arm重新掛牌上市事宜，同時計畫以至少600億美元價值對外募股。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。