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網路迷因最愛用它 GIF檔之父Stephen Wilhite染疫病逝享壽74歲

聯合新聞網 / INSIDE
GIF檔之父Stephen Wilhite本月14日因染疫逝世，享壽74歲；圖為Stephen Wilhite於2013年出席威比獎活動。 美聯社
GIF檔之父Stephen Wilhite本月14日因染疫逝世，享壽74歲；圖為Stephen Wilhite於2013年出席威比獎活動。 美聯社

他本人正名過 GIF 檔的唸法，許多人都喜歡唸成跟 gift 禮物一樣的音，但 應該念成跟花生醬品牌「Jif」，中文像「吉夫」一樣的音。

根據外媒報導，GIF 檔（Graphics Interchange Format）發明人電腦科學家 Stephen Wilhite 已於 3 月 14 日因感染 Covid-19 病毒逝世，享壽 74 歲。

1987 年，Stephen Wilhite 在 Compuserve 工作期間率領工程團隊發明了 GIF 檔，它的原理是透過 LZW（Lempel-Ziv-Welch）算法將 256 色圖檔進行無失真壓縮，有著體積小、成像相對清晰的優點，十分適合早期網際網路頻寬小的環境。

除了跟 JPEG 一樣支援是單幅靜態圖片之外，GIF 檔還具備透明效果、多張組成重複動畫等特色，隨即後來有越來越多網際網路使用者將 GIF 檔用於藝術創作，最後自然而然變成大眾最喜歡用來作為網路迷因的格式之一。

Stephen Wilhite 本人在 2000 年退休，並在 2013 年因為發明 GIF 檔獲得威比獎（The Webby Award）終身成就獎，以表彰他對網際網路文化的貢獻。他本人則是最喜歡下面這張嬰兒跳舞的 GIF 檔。

此外，他本人也正名過 GIF 檔的唸法，許多人（包括 Google 翻譯）都喜歡唸成跟 gift 禮物一樣的音，但 Stephen Wilhite 曾說，應該念成跟花生醬品牌「Jif」，中文像「吉夫」一樣的音。

《本文作者Chris，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

網際網路 動畫 迷因

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