Alphabet旗下量子運算單位Sandbox拆分獨立 由Eric Schmidt擔任董事長

原本隸屬Alphabet旗下X實驗室、2016年創立的量子運算單位Sandbox，目前正式從X實驗室獨立，並且以Sandbox AQ作為獨立後的正式名稱。

原本Sandbox負責人Jack Hidary，將會繼續擔任Sandbox AQ執行長，並且由過去曾在Google、Alphabet任職的Eric Schmidt擔任董事長。

目前Sandbox AQ擁有55名員工，其中涵蓋物理、化學、神經科學、密碼學、數學、人工智慧等領域工程技術人員，同時未來將持續招募人工智慧、物理相關技術人才，藉此精進量子運算技術，並且開發實用量子運算解決方案，分別可應用在電信、金融、醫療、政府、電腦安全等領域，目前合作對象包含Vodafone Business、Softbank、西奈山醫學系統、Wix.com等全球企業。

Sandbox AQ分別獲得Salesforce執行長Marc Benioff個人持有的TME Ventures，以及包含由Eric Schmidt個人名義投資，另外也包含以人工智慧、機器學習等技術管理投資著稱的投資公司Two Sigma創辧人David Siegel、Berkshire Partners合夥人Bradley Bloom，以及多家私募基金公司投資，累積約達數億美元資金。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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