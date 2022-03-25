快訊

敲定4月婚宴…童仲彥遲到5小時現身報到 入獄關3年10月

曾頒獎給確診者…林右昌將居隔3天 自曝目前狀況

Alphabet旗下量子運算單位Sandbox拆分獨立 由Eric Schmidt擔任董事長

聯合新聞網 / 楊又肇

原本隸屬Alphabet旗下X實驗室、2016年創立的量子運算單位Sandbox，目前正式從X實驗室獨立，並且以Sandbox AQ作為獨立後的正式名稱。

原本Sandbox負責人Jack Hidary，將會繼續擔任Sandbox AQ執行長，並且由過去曾在Google、Alphabet任職的Eric Schmidt擔任董事長。

目前Sandbox AQ擁有55名員工，其中涵蓋物理、化學、神經科學、密碼學、數學、人工智慧等領域工程技術人員，同時未來將持續招募人工智慧、物理相關技術人才，藉此精進量子運算技術，並且開發實用量子運算解決方案，分別可應用在電信、金融、醫療、政府、電腦安全等領域，目前合作對象包含Vodafone Business、Softbank、西奈山醫學系統、Wix.com等全球企業。

Sandbox AQ分別獲得Salesforce執行長Marc Benioff個人持有的TME Ventures，以及包含由Eric Schmidt個人名義投資，另外也包含以人工智慧、機器學習等技術管理投資著稱的投資公司Two Sigma創辧人David Siegel、Berkshire Partners合夥人Bradley Bloom，以及多家私募基金公司投資，累積約達數億美元資金。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Alphabet 機器學習

延伸閱讀

華碩砸5.4億投資台智雲 布局AIoT重要里程碑

中企挖角台灣AI晶片人才 竹檢起訴三人

Qualcomm賦予監控攝影機更多人工智慧、邊緣運算 讓Snapdragon處理器有更好定位表現

NBA／外媒證實紐約將鬆綁防疫 厄文可以打主場比賽了！

相關新聞

app訂閱方案將可用來租iPhone！蘋果最快年底推新服務

根據知情人士，蘋果公司（Apple）正在為包括iPhone在內的硬體產品研擬一種訂閱服務，構想是讓戶每月付費以擁有裝置，...

網路迷因最愛用它 GIF檔之父Stephen Wilhite染疫病逝享壽74歲

他本人正名過 GIF 檔的唸法，許多人都喜歡唸成跟 gift 禮物一樣的音，但 應該念成跟花生醬品牌「Jif」，中文像「吉夫」一樣的音。

他連線YouTube創辦人陳士駿嗨聊 鼓起勇氣問「我有機會嗎？」結局噴笑

元宇宙議題超夯，YouTube創辦人陳士駿與在華爾街闖出名號的傅冠龍回台創辦AI基金投資公司，以AI演算法替有投資理財需求的顧客提供財務管理服務。最近有一位網友在Dcard發文分享與傳說中的兩位神人近

電影、電視內容將在今年5月開始自手機端Google Play Store移除

Google證實將從今年5月開始，將電影與電視內容從手機端Google Play Store移除，未來僅保留App、遊戲與圖書內容。

Google希望透過網路、手機等工具「診斷」身體健康問題

過去藉由手機相機拍攝皮膚外觀，讓使用者能輕易判斷身體健康狀況，更可用於量測心率與呼吸狀況後，Google在第二屆Google Health年度活動「The Check Up」中，分別由Google Search、YouTube、Fitbit、Care Studio、Health AI、Google Cloud，以及Google ATAP團隊分享如何透過旗下科技資源，讓使用者能更容易解決醫療看護需求問題。

駕照、身分證存入蘋果錢包app功能 亞利桑那州上路使用

隨著蘋果釋出iOS 15.4版本更新，日前宣布在美國8個州內提供將駕照、身分證以數位化形式存放在錢包app的功能，目前已經在亞利桑那州正式上路。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。