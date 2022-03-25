Alphabet旗下量子運算單位Sandbox拆分獨立 由Eric Schmidt擔任董事長
原本隸屬Alphabet旗下X實驗室、2016年創立的量子運算單位Sandbox，目前正式從X實驗室獨立，並且以Sandbox AQ作為獨立後的正式名稱。
原本Sandbox負責人Jack Hidary，將會繼續擔任Sandbox AQ執行長，並且由過去曾在Google、Alphabet任職的Eric Schmidt擔任董事長。
目前Sandbox AQ擁有55名員工，其中涵蓋物理、化學、神經科學、密碼學、數學、人工智慧等領域工程技術人員，同時未來將持續招募人工智慧、物理相關技術人才，藉此精進量子運算技術，並且開發實用量子運算解決方案，分別可應用在電信、金融、醫療、政府、電腦安全等領域，目前合作對象包含Vodafone Business、Softbank、西奈山醫學系統、Wix.com等全球企業。
Sandbox AQ分別獲得Salesforce執行長Marc Benioff個人持有的TME Ventures，以及包含由Eric Schmidt個人名義投資，另外也包含以人工智慧、機器學習等技術管理投資著稱的投資公司Two Sigma創辧人David Siegel、Berkshire Partners合夥人Bradley Bloom，以及多家私募基金公司投資，累積約達數億美元資金。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
▪ 【專題】iPhone也「折」服？螢幕展開才夠酷 5款摺疊手機一次看
▪ 實測／iPhone口罩解鎖解不開？用這2口訣果真成功 網友笑：以為亂講真的可解開
▪ 超新手跟風玩《艾爾登法環》注意啥？百名鐵粉告誡：死幾百次別崩潰 聽話別做這件事
▪ LINE會被取代嗎？網曝台人「被綁架」現狀：它是一個生態系
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言