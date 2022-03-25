Google開始與Spotify合作，將允許透過第三方支付管道交易訂閱費用

日前透露將開放開發商在其App內提供第三方支付管道，Google稍早正式宣布與Spotify合作，將允許其在現有Google Play Store使用交易功能基礎下，額外提供其他交易支付方式。

不過，Google表示目前此項合作僅為初步測試，同時僅與Spotify等部分業者合作，藉此確認透過第三方支付管道交易的使用情況，因此尚未成為正式使用選項，同時也未確認預計推行時間，或是準備先在哪些國家地區推行此項功能。

而在與Spotify合作中，雖然Spotify可以透過第三方支付管道進行收費交易，但Google依然會針對每筆交易收取一定比例分潤。這樣的作法，其實就跟Google日前在韓國市場給予承諾作法相同，主要是作為app本身透過Google Play Store上架宣傳、增加下載機率所收取費用，相較過往通常會收取30%不等比例的分潤金額，則是會採用更低比例收費 (在韓國市場是以11%比例分潤計算)。

Google過往嚴格規定app開發商、業者僅能透過Google提供的app內付費方式收費，但先前因為蘋果與EPIC Games因app內交易方式槓上，使得各地區監管機構開始關注蘋果、Google在app內收費方式是否違反市場壟斷，因此讓蘋果、Google先後做出調整作法，讓app開發商、業者能自行決定是否透過平台提供交易機制，或是使用外部合作交易方式進行app內收費。

雖然允許app開發商、業者在app內透過其他交易方式收費，但Google仍強調透過其提供交易機制，將能更加確保交易流程安全，同時也無須花費額外時間、人力成本處理金流及帳務等問題，因此對於資源有限的中小型開發商、業者而言，依然會是相當合適的交易方式選擇，但是對於有足夠資源處理金流，甚至本身就有能力提供交易服務的業者而言，則是有更多選擇彈性。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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