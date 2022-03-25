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蘋果收購英國新創Credit Kudos 可能推動Apple Card服務進入全球市場

聯合新聞網 / 楊又肇

蘋果稍早傳出已經收購位於英國信用證明新創業者Credit Kudos，似乎準備在全球市場提供Apple Card信用卡服務

依照The Block取得資訊，蘋果是以1.5億美元價格收購Credit Kudos，目的則是希望取得Credit Kudos本身提供信用稽核服務資源，或許代表接下來將準備在全球範圍提供Apple Card信用卡服務。

在此之前，蘋果是與高盛銀行合作個人信用稽核，藉此作為是否申請人向核發Apple Card信用卡的依據，而Credit Kudos提供服務，則是標榜能更全面稽核申請人財務狀況與還款能力，藉此評估其財務信用狀況，同時也能透過API方式將資料與開放銀行平台對接，讓銀行單位確認是否核發卡片，或是批准申請貸款等金融業務，因此未來或許也能作為蘋果自行審核Apple Card信用卡申請資格的依據。

而當蘋果本身就有能力稽核申請人財務及還款能力，藉此評估是否核發Apple Card信用卡，代表接下來僅需各家銀行合作信用卡發行業務，接下來或許就能看見Apple Card服務擴展至全球市場。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

信用 英國 創業

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