駕照、身分證存入蘋果錢包app功能 亞利桑那州上路使用

隨著蘋果釋出iOS 15.4版本更新，日前宣布在美國8個州內提供將駕照、身分證以數位化形式存放在錢包app的功能，目前已經在亞利桑那州正式上路。

蘋果此項功能可讓使用者透過拍照方式，將個人證件透過拍攝成數位照片，配合上傳個人證件資料、照片，並且由亞利桑那州政府機構進行後續審核，完成驗證後即可讓使用者將數位化駕照、身分證存放於錢包app，方便日後直接透過手機畫面出示，其證明效力將比照實體證件。

除了可將證件以數位化形式存放在iPhone，蘋果也將允許使用者將數位化證件存放在Apple Watch中使用，並且透過Face ID或Touch ID等方式解鎖才能使用，而適用情況將包含一般道路上遇到警方臨檢，或是特定國內航班機場安檢時使用。

而數位化證件不僅能以出示方式使用，還能透過NFC感應方式讓支援設備讀取資料，藉此加快身分驗證流程。

除了在亞利桑那州上路，蘋果此項功能預期也會在科羅拉多州、康涅狄格州、喬治亞州、夏威夷州、愛荷華州、肯塔基州、馬里蘭州、密西西比州、俄亥俄州、俄克拉荷馬州、猶他州及波多黎各等地區使用，但具體適用細節仍由各地區政府公告為準。

目前亞利桑那州表示此項服務將由民眾自行選擇使用，並不具備任何強制性，但強調將個人身分文件數位化所帶來便利性，同時也能避免實際證明文件不慎遺失，或是意外損毀，更方便隨著手機攜帶使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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